Obraźliwy transparent kibiców przed meczem PSG – Barcelona. Zaatakowano Shakirę

W środę 10 marca rozegrany zostanie rewanżowy mecz Ligi Mistrzów między FC Barceloną a Paris Saint-Germain. W weekend, poprzedzający to spotkanie, w Paryżu doszło do prowokacji, której celem stała się żona jednego z piłkarzy Barcelony Gerarda Pique, czyli Shakira.

Hiszpańskie media obiegły zdjęcia z udziałem kibiców PSG, którzy nieśli transparent z napisem „Shakira a La Jonquera”, co oznacza „Shakira do La Jonquery”. Autorzy transparentu w ten sposób „wysłali” gwiazdę muzyki do katalońskiego miasta La Jonquera, które jest uznawane za „stolicę” prostytucji tego regionu.

Kibice PSG obrażają Shakirę. Klub zbiera głos

Wybuchła afera, która zaowocowała m.in. powstaniem hasztagu #RespectShakira w obronie piosenkarki. Całej sprawy nie zbagatelizowało też Paris Saint-Germain. Kierownictwo klubu opublikowało krótki komunikat o treści: „PSG potępia stanowczo i bezwzględnie takie przesłania, które uznaje za śmieszne i całkowicie nie na miejscu”.

W podobny sposób Shakira została obrażona przez kibiców lokalnego rywala Barcelony, Espanyolu. Kilka lat temu na trybunach można było zobaczyć transparent z napisem „Shakira es de todos” („Shakira należy do wszystkich”), co również miało wulgarne konotacje.