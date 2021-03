„Dwie matki”. Dokument HBO opowie o nieheteronormatywnym rodzicielstwie na Węgrzech

Węgierski film dokumentalny HBO Europe „Dwie matki” to kameralna opowieść o miłości i wolności. Film skupia się na historii nieheteronormatywnej pary, która podjęła decyzję o adopcji dziecka. Virág, była węgierska posłanka, oraz muzyczka Nóra decydują się na ten krok, mając świadomość, jak trudno jest na Węgrzech parom jednopłciowym powiększyć rodzinę.

W miarę jak klimat polityczny Węgier coraz bardziej się radykalizuje, Virág, była posłanka Zielonych, traci wiarę w demokratyczny parlament i wycofuje się z polityki. Ona i jej partnerka Nóra postanawiają adoptować dziecko i skupić się na budowaniu rodziny. W dokumencie reżyserki Asia Dér i Sári Haragonics towarzyszą obu bohaterkom w trakcie długiego i ostatecznie zakończonego sukcesem procesu adopcyjnego. Kobiety przywożą do domu córeczkę, dziewczynkę romskiego pochodzenia.

Virág od razu ustawia się w roli matki, Nóra natomiast mierzy się z problemem zdefiniowania swojej roli w rodzinie, przez co zaczyna narastać między nimi napięcie. Kiedy rosnąca w kraju fala nienawiści i homofobii zaczyna dotykać także ich rodzinę i osiąga swój punkt krytyczny, kobiety stają przed trudną decyzją i muszą zdecydować, czy opuścić Węgry.

Twórcy dokumentu „Dwie matki”

Film został wyprodukowany przez spółkę Campfilm („Powrót to Epipo”, „The Euphoria of Being”, „Cain’s Children”), jego współproducentem jest HBO Europe we współpracy z Match Frame Productions. Obowiązki producentów dokumentu pełnią Sára László i Marcell Gerő z ramienia spółki Campfilm, a współproducentką jest Noémi Veronika Szakonyi z Match Frame Productions. Producentkami wykonawczymi z ramienia HBO Europe są Hanka Kastelicová i Anna Závorszky. Proces postprodukcji dokumentu „Dwie matki” odbył się przy wsparciu Programu Dokumentów Filmowych Instytutu Sundance. Dokument miał swoją światową premierę na zeszłorocznym festiwalu Hot Docs w Toronto i właśnie otrzymał Specjalne Wyróżnienie na Międzynarodowym festiwalu Filmów Dokumentalnych w Budapeszcie.

Premiera filmu „Dwie matki” („Her Mothers”) odbędzie się 11 marca w HBO GO.

