Dorosła córka i chora matka. Dokument HBO „Ciche dziedzictwo” poruszy widzów

Tanya, jest wspaniałomyślną i mocno wspierającą nauczycielką w szkole dla głuchoniemych dzieci, którą sama założyła. Kiedy okazuje się, że jest poważnie chora, jej całe życie wywraca się do góry nogami. Kobieta musi zmienić w nim wszystko. W tej sytuacji jej córka Kathy natychmiast postanawia zająć miejsce matki i nie tylko poprowadzić szkołę, ale także zaopiekować się swoją nastoletnią siostrą. Dla dwudziestolatki bez dużego doświadczenia to wielka próba życiowa. Czy siła rodziny i przyjaźni wystarczy, by matka i córka przezwyciężyły te przeciwności losu?

Twórcy dokumentu „Ciche dziedzictwo”

Reżyserką dokumentu jest Petya Nakova, która razem z Ognianem Statelovem jest odpowiedzialna za scenariusz. Producentką obrazu jest Katya Trichkova. Obowiązki producentki wykonawczej ze strony HBO Europe pełniła Hanka Kastelicova. Współproducentami są: Krastio Lambrev, Ivan Andreev, Adnrea Stanoeva, a producentem kreatywnym Tonislav Christov. Film jest koprodukcją HBO Europe oraz Contrast Films.

Premiera filmu „Ciche dziedzictwo” („Silent Legacy” (aka. „Tiho Nasledstvo”)) odbędzie się 23 marca w HBO GO.

