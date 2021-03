Kim Kardashian płacze i komentuje rozwód z mężem: Czuję się jak nieudacznica

Głównym tematem najbliższego i zarazem ostatniego sezonu reality show „Z kamerą u Kardashianów” ma być rozwód Kim i Kanye Westa. W zwiastunie pierwszego odcinka możemy zobaczyć zapłakaną celebrytkę, która żali się młodszej siostrze.

Kim Kardashian: Czuję się nieudacznica

– Czuję się jak nieudacznica – żali się Kim cała we łzach. O kryzysie w związku słynnej pary mówiło się już od dawna. Jeszcze w wakacje celebrytka starała się bronić męża, którego przedziwne wpisy w sieci wzbudzały zainteresowanie mediów. „J ak wielu z was wie, Kanye ma chorobę afektywną dwubiegunową. Nigdy nie wypowiadałam się na temat tego, jak jego choroba wpływa na nasze życie w domu, ze względu na ochronę naszych dzieci, a także prawo męża do prywatności” – pisała wówczas Kardashian w sieci, apelując o wyrozumiałość wobec jej męża.

Kardashian się rozwodzi

Konflikt między Kardashian a Westem sięgnął zenitu, gdy ten postanowił wystartować w wyborach prezydenckich. Para oddzielnie spędzała święta i wakacje. W końcu Kardashian zdecydowała się złożyć papiery rozwodowe. Zdając sobie sprawę z tego jak wielkie jest zainteresowanie wokół tej sprawy, temat ich rozstania postanowili wykorzystać producenci reality show „Z kamera u Kardashianów”.

