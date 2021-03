„Chciał zabić księdza” pod zdjęciem Wojciecha Sokoła. Raper skomentował wpadkę dziennikarzy

Cała afera wybuchła akurat w 44. urodziny rapera. On sam podkreślał, że jeszcze po północy był na „lekkiej urodzinowej wódeczce”. Zaraz jednak zaznaczył, że „nie aż takiej, żebym od razu chciał zabić księdza”. Muzyk podziękował za wszystkie wiadomości pisane do niego w tej sprawie oraz towarzyszące im urodzinowe życzenia. Zapewnił, że całe zamieszanie będzie miało swój ciąg dalszy i być może uda się je zamienić w „coś dobrego dla tych którzy tego naprawdę potrzebują”. „Moi ludzie pracują nad rozwiązaniem tej kuriozalnej sprawy” – przekazał we wpisie na Facebooku.

Zamiast zdjęcia Adama O. – zdjęcie rapera Sokoła

Dziennik „Super Express” w czwartkowym numerze opublikował artykuł zatytułowany „Chciał zabić księdza”. Opisano w nim historię Adama O. z Orzysza (woj. warmińsko-mazurskie), który miał zaatakować księdza nożem i grozić mu śmiercią. Teraz Adam O. usłyszał zarzuty gróźb karalnych i zniszczenia mienia, a na rozprawę poczeka w areszcie, do którego trafił na trzy miesiące.

Sprawa Mężczyzny z Orzysza najpewniej nie zostałaby szerzej zauważona, gdyby nie fatalna pomyłka „Super Expressu”. Pomylił się dziennikarz, który dobierał zdjęcie do materiału i za Adama O. wziął Wojtka Sokoła z kadru z teledysku WWO do kawałka „Nie bój się zmiany na lepsze”. Jak sugerował dziennikarz Polsat News Przemysław Siuda na Twitterze, do pomyłki mogło dojść np. dlatego, że oskarżony o napad na księdza miał kiedyś ustawione na Facebooku zdjęcie Sokoła jako swoje zdjęcie profilowe.

