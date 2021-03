Barbara Kurdej – Szatan komentuje doniesienia mediów na temat swojej nieobecności na Telekamerach: Nie róbcie ze mnie kretynki!

Tegoroczne rozdanie Telekamer wciąż jest szeroko komentowane w mediach. Po burzy wywołanej oskarżeniami ze strony TVP o ustawienie wyników głosowania, przyszła kolejna.

Dlaczego Kurdej –Szatan nie prowadziła gali?

Jeden z portali internetowych doniósł, że nagła zmiana prowadzących z Barbary Kurdej–Szatan i Rafała Szatana na Katarzynę Zielińską i Kacpra Kuszewskiego wynikła z powodów finansowych. Małżeństwo Szatanów rzekomo nie przystało na kwotę zaproponowaną im przez organizatorów.

„Dopiero po wstępnej zgodzie i zapowiedziach ze strony Tele Tygodnia dowiedziała się, ile im finalnie zapłacą. Niestety, nie dało się z nimi negocjować, a Basia i Rafał chcieli dużo większej kwoty. Organizatorzy podziękowali parze” – czytamy na portalu Pomponik. Wydawnictwo odpowiedzialne za Plebiscyt nie chciało wdawać się w szczegóły. „Tak, doszło do zmiany, pozdrawiamy” – brzmiał ich komentarz.

Basia Kurdej–Szatan: Nie róbcie ze mnie kretynki!

Gwiazda postanowiła szybko zareagować na te doniesienia. – Ja bym bardzo prosiła wszystkie portale o naprawdę nie wymyślanie bzdur, nie wsadzanie w moje usta zdań, że za pewną stawkę nie schodzę... Co to w ogóle za bzdury są? Dlaczego takie rzeczy wymyślacie? Dlaczego tak kłamiecie? Jesteście obrzydliwi! – apelowała do mediów aktorka na swoim Instagramie.

Kurdej–Szatan zdecydowała też wyjawić prawdziwe powody swojej nieobecności. – Nie prowadziliśmy Telekamer z naszych prywatnych powodów zdrowotnych. Nic wam do tego. Gdybym chciała się tym podzielić, to bym się podzieliła. Nie musicie snuć teraz wymysłów, robić ze mnie kretynki, która nie wiadomo ile chce zarobić, bo myśli, że jest nie wiadomo jaką gwiazdą. Nie! – mówiła aktorka. W końcu poszły jej nerwy i postanowiła ostro zakończyć dyskusję. – G*** wam, przepraszam, do tego i nie piszcie bzdur! – skwitowała.

