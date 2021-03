Rafał Maślak ogłosił radosną nowinę. Model znowu zostanie tatą

Ostatnio Rafał Maślak wciąż narzekał na kłopoty podczas wymarzonych wakacji w Meksyku. Najpierw okazało się, że bilety modela i jego rodziny są nieważne, później sholowano im skutery i musieli zapłacić wysokie mandaty. Teraz w końcu słyszymy od byłego Mistera Polski radosne wieści. I to jakie!

Maślak będzie miał dziecko

Wśród relacji z Tulum, gdzie bawi Rafał Maślak z żoną, synkiem i przyjaciółmi, pojawił się filmik, na którym model zdradził skrywaną przez ostatnie miesiące tajemnicę. Jego ukochana Kamila Nicpoń pokazała zaokrąglony brzuszek. „Będzie nas więcej.”.. – napisał dumny tata.

Przypomnijmy, że trzy lata temu para stanęła na ślubnym kobiercu, a już rok później powitała na świecie swojego pierworodnego synka, Maksymiliana. Póki co Maślak nie zdradził, czy mały Maks będzie miał braciszka czy siostrzyczkę, ani kiedy dojdzie do rozwiązania. Widać za to, że cała rodzina bardzo cieszy się z faktu, że wkrótce w ich życiu pojawi się maleństwo. Teraz wypoczywają w Meksyku i zbierają siły na powitanie dzidziusia.

