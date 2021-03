„Miasto na wzgórzu” wraca z drugim sezonem. Premiera już wkrótce

Drugi sezon serialu „Miasto na wzgórzu” koncentruje się na federalnym projekcie mieszkaniowym w dzielnicy Roxbury w Bostonie. Okolica nękana jest aktami przemocy związanej z narkotykami, charakteryzuje ją także duża nieufność mieszkańców w stosunku do lokalnych organów ścigania. Grace Campbell (Pernell Walker) niestrudzenie działa na rzecz tej społeczności, jej wysiłki są jednak niwelowane przez działalność miejscowych gangów.

Do akcji wkracza agent FBI Jackie Rohr (Kevin Bacon), który chce w tej sprawie wykorzystać wadliwy system sądownictwa Bostonu, podejmując tym samym desperacką próbę uratowania własnej kariery. Niestety jednak zastępca prokuratora okręgowego Decourcy Ward (Aldis Hodge) śledzi każdy krok swojego przeciwnika. Z czasem następuje eskalacja tego osobistego konfliktu między bohaterami do totalnej wojny między biurami Prokuratora Generalnego i prokuraturą okręgową w Suffolk.

„Miasto na wzgórzu”. Kto gra w serialu HBO?

W drugim sezonie w rolach głównych ponownie zobaczmy Kevina Bacona i Aldisa Hodge’a. W pozostałych rolach wystąpili: Lauren E. Banks (Instynkt), Mark O’Brien (Halt and Catch Fire), Amanda Clayton (If Loving You Is Wrong), Matthew Del Negro (Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak) i Jill Hennessy (Jordan).

Producentem wykonawczym serialu Miasto na wzgórzu jest wielokrotny zdobywca nagrody Emmy, Tom Fontana (Wydział zabójstw Baltimore), który pełni również obowiązki showrunnera.

Premiera drugiego sezonu serialu Miasto na wzgórzu (City On a Hill) odbędzie się 29 marca w HBO GO. Tego dnia nad ranem do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek nowego sezonu. Premiera kolejnych co tydzień, w poniedziałki.

Czytaj też:

Kto stoi za ruchem QAnon? Efekty śledztwa pokaże dokument HBO