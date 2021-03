Nie żyje Cliff Simon, znany z serialu „Gwiezdne wrota”. Zginął w wypadku na kiteboardzie

We wtorek 9 marca koło południa zmarł aktor i sportowiec Cliff Simon. Jak przekazała jego małżonka, przyczyną śmierci był tragiczny wypadek na kiteboardzie, do którego doszło na plaży Topanaga w Kalifornii. Urodzony w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki artysta miał korzenie polskie – jego rodzice byli polskimi i litewskimi Żydami.

Pomimo sławy zapewnionej mu przez rolę łotra w serialu „Gwiezdne wrota” lubił podkreślać, że choć zajmuje się aktorstwem, to jest to tylko część tego, kim faktycznie jest. Oprócz „Gwiezdnych wrót” i „Gwiezdnych wrót: Continuum”, widzowie mogą kojarzyć Cliffa Simona także z „Egoli: Place of Gold”, „Operacji Delta Force 5” i „Project Eden: Vol. 1”.

Sportowa kariera i powrót do ojczyzny

Simon jeszcze jako nastolatek wybił się w RPA na krajowy poziom sportowy w pływaniu i gimnastyce. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii zakwalifikował się na letnie igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 1984 roku. Przez pewien czas trenował w USA, ale ostatecznie stwierdził, że omija go życie towarzyskie i podjął decyzję o powrocie do Afryki. W ojczyźnie służył w siłach powietrznych i otrzymał najwyższe odznaczenie sportowe tamtejszej armii – Victor Ludorum.

