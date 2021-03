Skandal na gali rozdania Cezarów. Aktorka rozebrała się na scenie

W piątek 12 marca Francuska Akademia Filmowa po raz 46. wręczyła Cezary. Do nagród w kategorii najlepszy film zagraniczny nominowane było „Boże Ciało”. Produkcja Jana Komasy nie zdobyła jednak statuetki, która trafiła do twórców filmu „Na rauszu” z Madsem Mikkelsenem. Największym zwycięzcą gali jest z pewnością Albert Dupontel, który za film Żegnajcie, głupcy zgarnął Cezary w najważniejszych kategoriach.

Cezary 2021. Corinne Masiero rozebrała się w ramach protestu

Największym wydarzeniem wieczór okazał się performance Corinne Masiero, znanej m.in. z serialu Kapitan Marlow. Aktorka pojawiła się na scenie podczas wręczania nagród za najlepsze kostiumy. Miała na sobie strój wykonane z oślej skórki, który zrzuciła, ukazując publiczności zakrwawioną koszulę nocną. W ten sposób nawiązała do słynnej sceny z horroru Carrie. Chwilę później Corinne Masiero zaczęła się rozbierać. Na nagiej skórze miała wypisane markerem hasła No culture, no future (nie ma kultury, nie ma przyszłości - red.).

twitter

W ten sposób aktorka nawiązała do afery, której głównym bohaterem stał się szef National Cinema Center Dominique'a Boutonnat. Kilka tygodni temu media ujawniły, że mężczyzna dopuścił się licznych napaści seksualnych - próbował m.in. zgwałcić swojego chrześniaka.

Cezary 2021 - lista zwycięzców