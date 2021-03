Sandra Kubicka zapowiada bojkot TVP. „Nie chodzi tylko o pieniądze”

Sandra Kubicka zapowiedziała, że nie zamierza już więcej współpracować z TVP. Modelka opowiedziała również o kulisach pracy dla publicznego nadawcy. – Dziwnie czułam się na ich ściance. Bałam się. Wzięłam udział w programie, który nie miał nic wspólnego z polityką. Byłam gościem specjalnym programu o Ameryce, aby opowiedzieć o shoppingu w Stanach Zjednoczonych. Uznałam, że to nie jest nic złego, że uczestniczyłam w tym. Nie brałam udziału w żadnej dyskusji, ale i tak mi się oberwało – przyznała.

Modelka przyznała, że po emisji programu z jej udziałem otrzymała mnóstwo krytycznych wiadomości. – Są miejsca i programy, do których nie pójdę ze swoimi poglądami. Nie zgodzę się nawet, jak zaproponują wysokie wynagrodzenie. Nie chodzi tylko o pieniądze. Chcę żyć ze sobą w zgodzie. Jeżeli ja w coś nie wierzę, to nie zapłacisz mi pieniędzy, abym to popierała – podsumowała.

Sandra Kubicka – kim jest?

Sandra Kubicka ma 25 lat. Urodziła się w Łodzi a w 2008 roku przeprowadziła się z rodziną do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Miami. Karierę modelki rozpoczęła bardzo wcześnie, zaledwie w wieku 13 lat. Wtedy to została namówiona przez mamę do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą główną był kontrakt z profesjonalną agencją. Choć wówczas została zdyskwalifikowana, ponieważ odmówiła zaprezentowania dowolnego talentu, została dostrzeżona przez organizatorów konkursu, którzy zaproponowali jej kontrakt z agencją Next Model Management.

Brała udział w licznych sesjach zdjęciowych. W 2015 była jedną z głównych modelek Asos. Dwa lata później pojawiła się na rozkładówce amerykańskiego wydania magazynu Playboy. Czasopismo Maxim umieściło ją na liście „100 najseksowniejszych nazwisk Ameryki”. Jest także drugą polską modelką, po Joannie Krupie, której sesję opublikował magazyn "Treats!". Ponadto możemy kojarzyć ją również z udziału w kilku teledyskach – u Austina Mahone, Romeo Santosa czy Johnny'ego Reida. Brała również udział w „Tańcu z gwiazdami”.

Czytaj też:

QUIZ. Koniec świata jednak nie nastąpił. Ile pamiętasz z pierwszej dekady XXI wieku?