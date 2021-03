Agnieszka Chylińska padła ofiarą oszustów. „Nigdy nie będziemy odpuszczać!”

W lutym na profilu Agnieszki Chylińskiej na Instagramie pojawił się wpis, w którym Top Management poinformował o złożeniu na policji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. „Nie tolerujemy oszustów i złodziei i za każdym razem będziemy natychmiast informować służby o każdym przypadku. Ostrzegamy Was po raz kolejny – nie bądźcie łatwowierni i nie dajcie się okradać – złodzieje wyłudzają także przez internet Wasze dane osobiste i finansowe” – czytamy. „Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali nam szczegółowe informacje o fałszywych live’ach i fałszywych reklamach. Wszystko, z wielką skrupulatnością przejęła Policja” – poinformowano.

„Pamiętajcie, oszustom i złodziejom nigdy nie będziemy odpuszczać”

Po kilku tygodniach Top Management ponownie odniósł się do sprawy. „Pamiętajcie, oszustom i złodziejom nigdy nie będziemy odpuszczać! Działamy także w Waszej sprawie, aby nie oszukiwano Was, nie wyłudzano Waszych pieniędzy etc. Wyłącznie konsekwencja: każdorazowe ujawnianie jakiejkolwiek kradzieży naszej ciężkiej pracy i wizerunku Agnieszki Chylińskiej będzie się kończyło zgłoszeniem na Policję, do Prokuratury oraz w Sądzie” – czytamy we wpisie na Facebooku. W związku ze sprawą zostało wszczęte dochodzenie, co wynika z załączonych do wpisu dokumentów.

