Jak rozdawano nagrody Grammy w czasie pandemii? Zobacz nagrania z niezwykłej gali

Muzyczne Oscary rozdane. Nagrody Grammy 2021 powędrowały już do twórców we wszystkich kategoriach. Zwykle moment ten celebrowany jest podczas hucznej gali, połączonej z oglądanym przez miliony widzów koncertem. W tym roku jednak, z oczywistych względów, cała uroczystość musiała wyglądać inaczej. Zobaczcie sami, na jakie rozwiązania postawili organizatorzy.

Na oficjalnym kanale „Recording Academy / GRAMMYs” na YouTube znajdziecie dziesiątki specjalnie opracowanych na tę okazję nagrań. To zarówno wywiady z gwiazdami, jak i ich reakcje po otrzymaniu nagrody. Nie zabrakło też koncertów. Całość nie może oczywiście równać się z wielkim wydarzeniem na żywo, ale trzeba przyznać, że wszyscy starali się, jak mogli.

Harry Styles w studio portretowym Grammy 2021



Dua Lipa: "Levitating" / "Don't Start Now"



Silk Sonic: "Leave The Door Open"



Dua Lipa, wywiad dla Grammy Awards 2021



H.E.R. wywiad na Grammy Awards 2021



Harry Styles: "Watermelon Sugar"



Billie Eilish i Finneas na czerwonym dywanie



Post Malone: "Hollywood's Bleeding"



Bad Bunny odbiera nagrodę



Doja Cat: "Say So"



Lil Baby: "The Bigger Picture"



Megan Thee Stallion, sesja fotograficzna na Grammy Awards 2021



Roddy Ricch: "Heartless" / "The Box"



Bad Bunny ft.Jhay Cortez: "Dákiti"



POPPY: "EAT"Czytaj też:

Córka Bono gra główną rolę w serialu Netfliksa. Ojciec dał jej na imię... Słoneczny Dzień