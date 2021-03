9-latka z nagrodą Grammy. To córka Beyonce, Blu Ivy

Większość z nas w wieku 9 lat pisała jeszcze szlaczki w zeszytach, tymczasem Blu Ivy odbiera już swoją pierwszą nagrodę Grammy. Oczywiście kluczowe znaczenie miał w tym przypadku fakt, że jest to córka jednej z największych gwiazd pop naszych czasów i rapera, który również do anonimowych nie należy. Swoją statuetkę Blu Ivy Carter odebrała za teledysk do piosenki „Brown Skin Girl”, na którym występuje razem z mamą, ale też Kelly Rowland czy Lupitą Nyong'o. 9-latka została jedną z najmłodszych laureatek tej nagrody, ponieważ została wpisana na oficjalną listę twórców tego dzieła.

Sukces Beyonce i Blu Ivy

Najmłodszą zdobywczynią nagrody Grammy była Leah Leasall. W 2001 roku 8-letnia wówczas dziewczynka odbierała statuetkę razem z siostrami. Wydaje nam się jednak, że to Ivy może zrobić większą karierę. Z pewnością zadba o to jej mama, która podczas 63. gali Grammy Awards zdobyła łącznie aż cztery nagrody, w tym za „najlepszą piosenkę R&B. Z 28 statuetkami na koncie, Beyonce jest już tylko o 3 nagrody od rekordzisty – dyrygenta Georga Soltiego.

Hattrick Taylor Swift

Inny historyczny sukces tegorocznej gali to kolejna nagroda za album roku dla Taylor Swift. Amerykanka jest pierwszą kobietą trzykrotnie nagrodzoną w tej kategorii. Wcześniej taka sztuka udawała się wyłącznie panom: Frankowi Sinatrze, Paulowi Simonowi oraz Stevie Wonderowi.

