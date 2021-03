Omenaa Mensah i Rafał Brzoska świętują drugą rocznicę ślubu. Pokazali wyjątkowe zdjęcie

Minęły dwa lata od uroczystości ślubnych, ale wszystko wygląda na to, że wspólne życie Omeny Mensah i Rafała Brzoski wciąż wygląda jak miodowy miesiąc. Zakochani chętnie pokazują swoją miłość w sieci, a z okazji rocznicy postanowili podzielić się nieznaną dotąd fotografią.

Ślub Omeny Mensah i Rafała Brzoski

„... By raz dane słowo trwało i cieszyło każdego dnia, a wspomnienia tych chwil tylko wzmagały uczucia. To był cudny, niezapomniany czas kochanie. Bardzo się cieszę, że te magiczne momenty są w każdym z nas na zawsze. Our R&O Love” – napisała Omenaa Mensah pod zdjęciem ślubnym, które zamieściła na portalu społecznościowym. Para pobrała się w RPA. Ceremonia miała charakter kameralny, a zakochani składali sobie przysięgę w otoczeniu grona najbliższych im osób.

Miłość od pierwszego wejrzenia

Gwiazda TVN poznała Rafała Brzoskę, gdy starała się zdobyć środki finansowe na szkołę w Ghanie. „Na wielu płaszczyznach się zgadzamy, myślę, że patrzymy w tym samym kierunku. Jesteśmy w takim wieku, że dokładnie wiemy, czego nie chcemy. Takich dwóch ludzi się spotyka, zaczyna rozmawiać i po chwili już wiedzą, że dalej fajnie byłoby pospacerować razem” – mówiła Mensah w jednym z wywiadów.

Kim jest Rafał Brzoska?

Rafał Brzoska jest w czołówce najbogatszych Polaków, choć sam nie chciał być klasyfikowany w rankingu. Biznesmen posiada łącznie 13 proc. udziałów InPostu, a jego majątek wyceniany jest na 5,66 mld zł. Oznacza to, że w ostatniej liście najbogatszych Polaków „Wprost” Brzoska znalazłby się na siódmym miejscu, ustępując jedynie Michałowi Sołowowowi, Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi, Sebastianowi i Dominice Kulczykom, Tomaszowi Biernackiemu i Jerzemu Starakowi.

