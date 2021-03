Elżbieta Zapendowska o piosence Rafała Brzozowskiego: Nie mamy najmniejszych szans

Wciąż nie opadły emocje po ogłoszeniu Telewizji Polskiej, że tegorocznym kandydatem na Eurowizję jest Rafał Brzozowski. Wiele osób oburzyło się, dlaczego odrzucono nominowaną w zeszłym roku Alicję Szemplińską. Piosenkarka nie poleciała do Rotterdamu w 2020 roku, ponieważ z powodu pandemii koronawirusa konkurs odwołano. Kolejne negatywne komentarze wzbudziła sama piosenka, którą Brzozowski ma wykonać na Eurowizji. Swoje trzy grosze na temat polskiego reprezentanta dorzuciła też Elżbieta Zapendowska.

Zapendowska o Brzozowskim: To nie jest dobra muzyka

– Muzyka, którą reprezentuje Rafał Brzozowski, to po prostu nie jest dobra muzyka. On wygląda na sympatycznego chłopaka, ale nie każdy sympatyczny chłopak powinien śpiewać. Przyznam szczerze, że mało mnie obchodzi jego kariera, ale uważam, że to naprawdę kiepski wybór – powiedziała słynna nauczycielka śpiewu w rozmowie z „Faktem”.

– Nie mamy najmniejszych szans, żeby wejść do finału – stwierdziła stanowczo Zapendowska.

Brzozowski: Dajcie mi szansę

TVP twierdzi, że atak na Brzozowskiego jest kolejnym atakiem hejterów na Telewizję Polską, a co myśli sam Brzozowski? Piosenkarz stara się zachować spokój i na wszelkie komentarze odpowiada grzecznie. „Proszę dać mi szansę zaprezentować się na żywo i wtedy ocenić. Piosenka ma moc, a ja dam z siebie maksa”– napisał na Instagramie gwiazdor TVP. Czy tak będzie? O tym przekonamy się dopiero w maju.

