Dwa nowe zwiastuny „The Falcon and the Winter Soldier”. Marvel Studios mocno stawia na ten duet

Przez lata zdążyliśmy chyba wszyscy przywyknąć do bardzo niskiego poziomu seriali superbohaterskich. Na jednego udanego „Punishera” i średniego „Daredevila” od Marvela przypadało kilka żenująco słabych tytułów, typu „Luke Cage”, „Jessica Jones” czy „Iron Fist”. Zanim doczekaliśmy się „Watchmen” od DC Comics, musieliśmy jakoś przeżyć „Stargirl”, „Supergirl”, „The Flash” czy „Arrow”. „Umbrella Academy”? – przyzwoite, ale tylko w zestawieniu z podobnymi sobie produkcjami.

Dopiero „The Boys” i „WandaVision” pokazały, że superbohaterowie w odcinkach nie muszą być nudni i do bólu przewidywalni. Twórcy „The Falcon and the Winter Soldier” robią wszystko, by przekonać nas, że też mają pomysł na swoich podopiecznych. Wiemy już, że dużą wagę przywiązują do dynamiki relacji tych mniej znanych bohaterów Marvela.

By przyciągnąć widza do ekranu, zamierzają też stawiać na humor i nieco bardziej pomysłowe dialogi. Widać to także w najnowszych materiałach zapowiadających nowy serial Disney+. Czy jednak tych dobrych pomysłów wystarczy na całą, 6-odcinkową produkcję? Przekonamy się już 19 marca.

„The Falcon and the Winter Soldier”. Twórcy i obsada serialu

Reżyserką „The Falcon and the Winter Soldier” jest Kari Skogland, a głównym scenarzystą Malcolm Spellman. Oprócz dwóch głównych bohaterów: Anthony Mackie gra tu Falcona, a Sebastian Stan Zimowego Żołnierza, w produkcji zobaczymy także Daniela Bruhla jako Barona Zemo, Emily VanCamp jako Sharon Carter oraz Wyatta Russella, który jako U.S. Agent będzie dysponował tarczą Kapitana Ameryki.

Czytaj też:

Co dalej z Czarną Panterą i Czarną Wdową? Ilu będzie Spider-Manów? Kevin Feige uchylił rąbka tajemnicy