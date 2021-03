Maryla Rodowicz w rozmowie z Anną Lewandowską: Nie przepadałam za dziećmi

Kto jak kto, ale Maryla Rodowicz potrafi rozmawiać szczerze o wszystkim. W ostatnim wywiadzie królowa estrady przyznała, że w odróżnieniu od innych kobiet nie przepadała za dziećmi, a gdy dowiedziała się, że jest w ciąży, płakała i była przerażona.

Maryla Rodowicz o ciąży: Byłam przerażona

– Zanim zaszłam w pierwszą ciążę, nie przepadałam za dziećmi. Dwójki pierwszych dzieci nie planowałam. Jak dowiedziałam się, że jestem w pierwszej ciąży, to był szok. Przyjechała do mnie moja mama, a ja powiedziałam jej o tym na ulicy i zaczęłam płakać. Ona też zaczęła płakać, tyle, że ze szczęścia. Ja byłam przerażona – powiedziała piosenkarka w rozmowie z Anną Lewandowską w jej autorskim programie „Baby by Ann”.

Artystka przyznała, że nie rozumiała kobiet, które roztkliwiały się nad bobasami i nachylały nad każdym wózkiem z maleństwem. Nagle wszystko się zmieniło.

– Pamiętam, że wracałam ze Stanów Zjednoczonych, będąc już w ciąży i nagle byłam tak wrażliwa na płacz dzieci, że mi łzy leciały. Zaczęłam na nie zupełnie inaczej reagować. Macierzyństwo sprawiło, że miałam dużo więcej empatii, a moje dzieci stały się dla mnie najważniejsze – powiedziała gwiazda.

Maryla Rodowicz doczekała się trójki dzieci. Ze związku z Krzysztofem Jasińskim ma 42-letniego syna Jana i 39-letnią córkę Katarzynę, zaś z Andrzejem Dużyńskim ma 34-letniego syna Jędrzeja.

