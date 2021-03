„Milionerzy”. Dziennikarka nie poradziła sobie z pytaniem o Big Bena. Wygrała tylko 1000 zł

W ostatnim odcinku teleturnieju „Milionerzy” jako pierwszy przed szansą wygrania głównej nagrody stanął prezenter radiowy, który jest z wykształcenia historykiem. Problemy pojawiły się już przy trzecim pytaniu wartym 2000 zł.

„Milionerzy”. Zabawa w kocią kołyskę wymaga?

A) sokolego wzroku

B) silnych nóg

C) zręcznych palców

D) gibkich pleców

Uczestnik po chwili zastanowienia wybrał odpowiedź D opowiadając jednocześnie o zachowaniach swojego kota. Niestety, ten wybór okazał się nietrafiony. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C - chodzi o zabawę kawałkiem sznurka między palcami. Gracz odszedł ze studia z nagrodą gwarantowaną w wysokości 1000 zł. W dalszej części programu eliminacje wygrała dziennikarka zajmująca się show-biznesem Justyna Michalska, która miała problemy z...policzeniem dni w miesiącu.

„Milionerzy”. Trzydziestego pierwszego dnia którego miesiąca 1859 roku po raz pierwszy zabrzmiał dzwon na londyńskiej wieży Big Ben?

A) kwietnia

B) maja

C) września

D) listopada

Uczestniczka finalnie zdecydowała się na odpowiedź A, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to B - z wymienionych miesięcy tylko maj ma 31 dni. Podobnie jak jej poprzednik, Justyna Michalska również wygrała tylko 1000 zł.

