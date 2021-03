Żadna odpowiedź na pytanie w „Milionerach” nie była poprawna? TVN komentuje

W poprzednim odcinku teleturnieju „Milionerzy” eliminacje wygrała dziennikarka zajmująca się show-biznesem Justyna Michalska, która miała problemy z...policzeniem dni w miesiącu.

„Milionerzy”. Trzydziestego pierwszego dnia którego miesiąca 1859 roku po raz pierwszy zabrzmiał dzwon na londyńskiej wieży Big Ben?

A) kwietnia

B) maja

C) września

D) listopada

Uczestniczka finalnie zdecydowała się na odpowiedź A, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to B - z wymienionych miesięcy tylko maj ma 31 dni. Tym samym Justyna Michalska zakończyła grę wygrywając tylko 1000 zł.

Tymczasem część internautów zauważyła, że na stronie brytyjskiego Parlamentu widnieje informacja, że Big Ben zaczął działać w maju, ale po raz pierwszy zabrzmiał 11 lipca. A takiej możliwości wśród zaproponowanych odpowiedzi nie było.

„Milionerzy” - wpadka przy pytaniu. Oświadczenie TVN

Wątpliwości wokół pytania wyjaśniło biuro prasowe TVN. W oświadczeniu nadesłanym do Onetu podkreślono, wśród podanych w pytaniu możliwości tylko maj ma 31 dni. Dodano, że 31 maja 1859 r. uznaje się za dzień, w którym po raz pierwszy zabrzmiał dzwon. Nadesłano również linki do źródeł, na podstawie których opracowano taką odpowiedź m.in. do artykułów ze Sky History, History Daily, Wikia czy Londonist.

