„Wiedźmin”, sezon drugi. Obsadzono rolę Filippy Eilhart, szefowej Wielkiej Loży

Choć zdjęcia do kolejnych odcinków „Wiedźmina” powinny powoli dobiegać końca, wciąż słyszymy o kolejnych osobach włączanych do obsady. Najnowszym nabytkiem netfliksowego serialu jest Cassie Clare, która wcieli się w bardzo istotną rolę. Aktorka zagra Filippę Eilhart, czyli szefową Loży – tajnej organizacji czarodziejek. Warto przypomnieć, że rola Eilhart może wiązać się z ciekawymi efektami specjalnymi. W końcu była to czarodziejka słynąca ze zdolności polimorfii – zamiany w zwierzęta.

Clare swoją karierę w showbiznesie zaczynała jako piosenkarka i tancerka w National Youth Theatre. Zaliczyła występy w musicalach „Piękna i bestia” oraz „Mamma Mia: Here We go Again”. W 2019 roku zagrała w „Aladynie” Disneya, a w 2020 w „Tremors: Shrieker Island”, „Bulletproof 2” oraz serialu „Nowy wspaniały świat”.

Co do tej pory wiadomo o fabule drugiego sezonu „Wiedźmina”?

Drugi sezon "Wiedźmina" opowie dalszą historię Geralta, Ciri i Yennefer. Z pewnością pojawią się tam wątki z pierwszej części sagi Sapkowskiego, czyli z „Krwi Elfów”, a może i z kolejnej części, czyli z „Czasu Pogardy”.

„O drugim sezonie mogę powiedzieć tyle, że, opowiadana w nim historia będzie znacznie bardziej skoncentrowana. Historia będzie silniejsza, ponieważ wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w pierwszym sezonie, faktycznie zaczynają przynosić efekty w drugim” – mówiła w 2020 roku Lauren S. Hissrich w wywiadzie z portalem GamesRadar+. „Postaci zaczynają spotykać się i wchodzić w interakcje. Czasami idzie im dobrze, a czasami źle. Ale to trochę tak, jakby wszystkie te elementy składowe, które stworzyliśmy dla świata, zaczęły wreszcie łączyć się w coś bardziej konkretnego” – dodawała showrunnerka serialu.

W grudniu 2020 roku w ramach akcji „Witchmas”, czyli obchodów 1. rocznicy premiery Netflix ujawnił dwie strony scenariusza drugiego sezonu „Wiedźmina”. Scenariusz pokazuje mocną i krwawą scenę, w której nieznany potwór lub potwory atakują rodzinę handlarza Collina Copperclotha. Wydaje się, że starcie przeżyła tylko jego córka Kira, która ucieka do pobliskiego dworku. Według wcześniejszych informacji sam pierwszy odcinek może być silnie inspirowany opowiadaniem „Ziarno Prawdy”. Wiadomo, że zagrają w nim Agnes Bjorn jako Vereene i znany z „Gry o Tron” Kristofer Hivju jako Nivellen.

Na pewno duża część akcji będzie miała miejsce w Kaer Morhen, gdzie Ciri pozna innych Wiedźminów. Prawdopodobnie w formie retrospekcji powrócimy również do Cintry.

"Wiedźmin", sezon drugi. Kiedy premiera?

Drugi sezon Wiedźmina ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jednak serial już został opóźniony z powodu pandemii COVID-19 i nie wiadomo, czy opóźnienie nie spowoduje przeniesienia daty premiery na kolejny rok.

Na pewno w 2021 roku ma mieć z kolei premierę anime Wiedźmin: Zmora Wilka, która skupi się na postaci Vesemira, mentora Geralta. W produkcji jest także serial aktorski The Witcher: Blood Origin, którego akcja ma miejsce 1700 lat przed wydarzeniami z książek Andrzeja Sapkowskiego.