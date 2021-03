Edyta Górniak odradzała synowi zdawanie matury: Ten egzamin nie daje gwarancji niczego

Kilka tygodni temu Edyta Górniak zaskoczyła fanów twierdzeniami, że nie wierzy w pandemię, a w szpitalach leżą statyści, a witamina C i oregano mogą nas wyleczyć z różnych chorób. Teraz piosenkarka pozwoliła sobie na kolejne kontrowersyjne słowa odnośnie egzaminów maturalnych.

Górniak: Matura nie daje gwarancji niczego

– Obecnie są takie czasy, że ten egzamin nie daje gwarancji niczego. Nie jest oceną człowieczeństwa, faktycznej wiedzy. Ja nie przystąpiłam do matury. W tym roku, w którym miałam to zrobić, pracowałam już w Nowym Jorku na Brodway'u i ominął mnie ten czas. Dla mnie ten kawałek papierka nie jest do niczego potrzebny. Życie pokazało, że jeśli jest się pracowitą i zdyscyplinowaną osobą, to w dobie internetu można tę wiedzę uzupełnić – powiedziała piosenkarka w rozmowie z „Faktem”.

Artystka zdradziła, co powiedziała swojemu synowi. – Powiedziałam mu: „synku, to jest twoja sprawa, czy chcesz mieć tę maturę, dla mnie to nie ma znaczenia”. Dzisiaj są takie czasy, że ten egzamin nie daje gwarancji niczego. Nie jest oceną człowieczeństwa, faktycznej wiedzy – wyjaśniła.

Allan Krupa będzie zdawał maturę?

Allan Krupa nie podziela chyba do końca jej zdania, bo postanowił jednak podejść do egzaminu maturalnego. – On chce to zrobić. Myślę, że skoncentruje się na języku polskim, matematyce i prawdopodobnie historii i języku angielskim – zdradziła gwiazda.

