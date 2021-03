„Myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem...”. Andrzej Piaseczny w szpitalu, walczy z COVID-19

Andrzej Piaseczny nagrał przejmujący film z apelem do fanów, by uważali na swoje zdrowie. Piosenkarz zamieścił go na Instagramie, a wszystko nagrywał w szpitalu, do którego trafił po zakażeniu koronawirusem. „The Voice of Poland” ma wyraźne kłopoty z oddechem i jest podłączony pod tlen.

Andrzej Piaseczny w szpitalu. „Myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem..”.

Andrzej Piaseczny ze szpitalnego łóżka mówił: – Kochani, wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co z nami może się wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po dziesięciu dniach chorowania znowu musiałem się znaleźć tutaj.

– Bardzo przepraszam wszystkich, z którymi mieliśmy spotkać się na koncertach, ale to przecież wszystko wróci. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się, bardzo proszę, zasad bezpieczeństwa i higieny. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy naprawdę z pasją i zaangażowaniem się mną tutaj zajmują – mówił łamiącym się głosem Piaseczny podczas relacji na swoim Instagramie.