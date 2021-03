Michał Wiśniewski atakuje lidera Bayer Full: Krętacz, oszust, nie jestem jedynym, którego wyrolował

Sławomir Świerzyński, lider Bayer Full, musi się mierzyć z kolejnymi oskarżeniami. Do tych, w których zarzucane jest mu kłamstwo na temat dokonań na chińskim rynku muzycznym oraz zarabianiu na cudzej twórczości, doszły jeszcze cierpkie słowa od kolegi po fachu.

Michał Wiśniewski: To, co robi Świerzyński to oszustwo

– To, co robi Świerzyński, to jest oszustwo. Trzeba to bardzo klarownie zaznaczyć, bo ja nie jestem jedynym, którego wyrolował. To jest po prostu krętacz, któremu wydaje się, że jest cesarzem disco polo. Z całym szacunkiem dla niego, ale wystarczy pójść na jakąkolwiek imprezę i tam można usłyszeć „Niech żyje wolność”, „Przez twe oczy zielone”, ale raczej nie usłyszymy „Majteczek w kropeczki” – mówił Michał Wiśniewski w wywiadzie z Plejadą.

I choć muzyka grupy Ich Troje też często jest oceniana negatywnie, to lider grupy uważa, że nie można porównywać ich twórczości. – Ludzie lubią się wyluzować przy muzyce niezobowiązującej, ale pewien poziom trzeba trzymać – twierdzi piosenkarz.

Michał Wiśniewski zarzuca Świerzyńskiemu plagiat

– W dyskografii Świerzyńskiego są utwory, które po prostu są zerżnięte – oskarża lidera Bayer Full Wiśniewski. – Później oszukana osoba, która dowiaduje się, że strona, która ją skrzywdziła, ma bardzo poważne artystyczne plany i dostaje z Funduszu Wsparcia Kultury dodatkowe 500 czy 600 tysięcy złotych – oburza się muzyk.

Przypomnijmy, że Sławomir Świerzyński został oskarżony między innymi o to, że jego największy przebój „Wszyscy Polacy” jest plagiatem utworu „Harcerska rodzina”, który napisał na początku lat siedemdziesiątych Mariusz Gabrych. Mężczyzna wytoczył Świerzyńskiemu sprawę sądową, jednak ze względów finansowych nie mógł doprowadzić jej do końca. Podobny los spotkał ponoć przed laty Wiśniewskiego, który również przez kłopoty z pieniędzmi nie mógł dochodzić swoich praw w sądzie.

