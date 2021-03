„House of Gucci”. Lady Gaga i Adam Driver jako znany projektant i jego żona na zdjęciach z planu

Piosenkarka podzieliła się w mediach społecznościowych fotką w uroczej zimowej scenerii. Ona i jej filmowy partner Adam Driver mają na sobie stylizacje, które mają odwzorowywać styl Reggiani i Gucciego. Zdjęcie opublikowane przez Lady Gagę nie jest jedynym, które pojawiło się w sieci. Wcześniej paparazzi przyłapali ekipę filmową między innymi w Mediolanie.

Oprócz świetnych aktorów, wcielających się w główne role, w filmie „House of Gucci” zobaczymy też Jeremy'ego Ironsa, jako ojca Maurizio, Rodolfo Gucciego. Zagrają również Al Pacino, Jack Huston czy Reeve Carney.

Scenariusz napisał Roberto Bentivegna na podstawie książki Sary Gay Forden „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”. Za kamerą stanie Ridley Scott. Premiera obrazu wyznaczona jest wstępnie na 24 listopada 2021 roku.

Maurizio Gucci i Patrizię Reggiani

Maurizio Gucci porzucił swoją żonę Patrizię Reggiani w 1985 roku po 12 latach małżeństwa, odchodząc do młodszej kobiety. Reggiani została skazana za zorganizowanie zamachu na jej byłego męża na schodach biura Gucciego we Włoszech w 1995 roku. Podczas procesu nadano jej przydomek „Czarna Wdowa”. Odbyła karę 18 lat pozbawienia wolności, a z więzienia wyszła w 2016 roku.

