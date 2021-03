„Kot w butach 2”. Po 10 latach Universal wyznaczył datę premiery filmu

Premiera filmu „Kot w butach: Ostatnie życzenie” (ang. „Puss in Boots: The Last Wish”) wyznaczona została na 23 września 2022 roku. W anglojęzycznej wersji w rolę kota po raz kolejny wcieli się Antonio Banderas. Zwierzak będzie się starał odzyskać swoje osiem żyć, które wcześniej stracił.

Film „Kot w butach” był ogromnym sukcesem komercyjnym. Obraz zarobił na całym świecie 554 mln dolarów, co otworzyło drogę do produkcji sequelu. Od czasu premiery pierwszej części minęło już jednak 10 lat.

Początkowo sequel reżyserować miał Bob Persichetti. Teraz wiemy, że projektem pokieruje Joel Crawford, a produkował będzie Mark Swift.

Teraz pozostaje nam oczekiwać na zwiastun filmu!

