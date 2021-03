Andrzej Piaseczny w szpitalu. Są nowe informacje

Nagranie ze szpitala udostępnione przez Andrzeja Piasecznego ma już około 300 tys. wyświetleń. – Kochani, wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co z nami może się wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po dziesięciu dniach chorowania znowu musiałem się znaleźć tutaj – wyjaśnił piosenkarz, który miał problemy z oddychaniem, a lekarze musieli podłączyć go pod tlen.

Piosenkarz przeprosił również fanów, z którymi miał spotkać się na koncertach dodając, że „przecież wszystko wróci” . – Bądźcie zdrowi i trzymajcie się, bardzo proszę, zasad bezpieczeństwa i higieny. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy naprawdę z pasją i zaangażowaniem się mną tutaj zajmują – podkreślił.

Andrzej Piaseczny w szpitalu. Nowe informacje

Nowe informacje na temat stanu zdrowia jurora The Voice of Senior przekazała w oświadczeniu przesłanym redakcji o2 jego menedżerka, Julia Janicka. „Andrzej czuje się już trochę lepiej i jest pod opieką lekarzy. Jesteśmy dobrej myśli” – wyjaśniła.

Czytaj też:

„Kot w butach 2”. Po 10 latach Universal wyznaczył datę premiery filmu