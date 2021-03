Doda zamieściła poruszający wpis. „Do mojej córki, której nigdy mieć nie będę”

Choć sama nie planuje dzieci, to napisała list do córki. W ten sposób Doda zaapelowała do młodzieży, by wystrzegała się przygodnego seksu, narkotyków i alkoholu. Wszystko przez serial HBO „Euforia”.

Wizerunek ostrej, rockowej gwiazdy jest tylko na scenę. W życiu prywatnym Doda unika imprez do rana i używek. I mimo że gwiazda nie chce mieć potomstwa, to po obejrzeniu serialu „Euforia”, zdecydowała się napisać list do córki. Co napisała Doda? „Do mojej córki, której nigdy mieć nie będę (bo nie chcę mieć dzieci). Serial »Euforia« na HBO... To taka smutna wiwisekscja seksualnie i farmakologicznie przestymulowanego pokolenia. Skończyłam oglądać i jestem i jestem delikatnie wstrząśnięta” – zaczęła swój wpis na Instagramie piosenkarka. „Młodzież codziennie zażywająca psychotropy, narkotyki, alkohol od najmłodszych lat. Uzależniona od porno i social mediów. Przesunięta granica wstydu, moralności, godności i szacunku do samych siebie. Nie, nie mówię tu o dzieciach z patologicznych rodzin, którym nie dano szans na moralny i normalny start” – opisuje sytuację w serialu poruszona Doda. I ostrzega, że przypadkowy seks może skończyć się tragedią „15 minut zabawy, może cię kosztować życie!” – apeluje gwiazda. „Dzięki Bogu, że urodziłam się w moim kraju” Piosenkarka nie tylko nie zazdrości, ale i współczuje zagranicznym dzieciakom, a nawet celebrytom. „Dzięki Bogu, że urodziłam się i wychowałam w moim kraju. W Polsce seks taśma byłaby końcem kariery – i dobrze! Modlę się, by ta moda, w ślad za fastfoodami i tonami cukru, nigdy do nas nie dotarła” – pisze Doda. Czytaj też:

