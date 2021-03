Tom Cruise sprzedaje dom w malowniczej scenerii. Cena? 39,5 mln dolarów

Dom, który został wystawiony na sprzedaż, powstał w 1994 roku i ma siedem sypialni i dziewięć łazienek. To nie pierwszy raz, gdy aktor próbuje sprzedać swoje ogromne ranczo. Przymierzał się już do pozbycia się go w 2014 roku za 59 mln dolarów.

Cruise kupił nieruchomość na początku lat 90., a później przeprowadził w niej gruntowny remont, który trwał kilka lat. Posiadłość jest otoczona lasami narodowymi – Uncompahgre i San Juan. Mimo bliskiej odległości od miasta, jest ona bardzo prywatna. Na jej terenie znajduje się także między innymi lądowisko dla helikopterów.

Wszystkie zdjęcia posiadłości możecie zobaczyć w naszej galerii.

