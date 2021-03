Angelina Jolie oskarża Brada Pitta o stosowanie przemocy. Twierdzi, że ma dowody

O ich związku spekulowano już w 2004 roku, gdy wspólnie zagrali w filmie „Mr. & Mrs. Smith”. W tym czasie Pitt był żonaty z aktorką znaną z „Przyjaciół” Jennifer Aniston. W styczniu 2005 roku Pitt i Aniston rozwiedli się. Już w kwietniu 2005 roku w mediach ukazały się zdjęcia Pitta, Joli i jej syna Maddoxa ze wspólnej wycieczki do Kenii.

Jolie i Pitt byli parą przez 14 lat, a dwa lata po ślubie we Francji w sierpniu 2014 roku, ogłosili informację o rozwodzie. Ten jednak wciąż nie został sfinalizowany. Aktorka domaga się bowiem wyłącznego prawa do opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Teraz dziennikarze magazynu „US Weekly” podali, że 45-letnia aktorka i jej dzieci mają dowody świadczące o tym, że w domu Jolie-Pitt dochodziło do przemocy.

Z informacji „US Weekly” wynika, że Jolie zgodziła się złożyć zeznania w sprawie. Ponadto swobodnie wypowiadać podczas przesłuchań rozwodowych mogą się dzieci pary – 19-letni Maddox, 17-letnia Pax i 16-letnia Zahara, 14-letnia Shiloh i 12-letnie bliźniaki Knox i Vivienne.

Źródło bliskie Pittowi w rozmowie z magazynem twierdzi, że w ciągu ostatnich czterech i pół roku pojawiło się wiele roszczeń tego typu ze strony Jolie. Miały one jednak zostać sprawdzone i sklasyfikowane jako nieuzasadnione.

