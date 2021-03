„Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”. Film już w sieci! Gdzie oglądać?

O czym jest film?

W filmie „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera” Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni – Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller), byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.

Twórcy filmu

Autorem scenariusza filmu „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera” jest Chris Terrio. Autorami historii są Chris Terrio, Zack Snyder oraz Will Beall, którzy ją stworzyli na podstawie komiksów DC Superman, wykreowanych przez Jerry’ego Siegela oraz Joe’go Shustera. Obowiązki producentów filmu pełnili Charles Roven, Deborah Snyder, a producentami wykonawczymi byli Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio oraz Ben Affleck.

Premiera filmu „Ligia Sprawiedliwości Zacka Snydera”

Dzisiejsza premiera „Ligii Sprawiedliwości Zacka Snydera” odbywa się równolegle w amerykańskim serwisie HBO Max, a także wszystkich azjatyckich i europejskich serwisach HBO.

W Polsce film dostępny jest zarówno w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami, jak i z dubbingiem.

Czytaj też:

