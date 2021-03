KRRiT od roku nie przedłużyła koncesji TVN24. „Władza próbuje tworzyć trudności”

Obecna koncesja satelitarna dla TVN24 obowiązuje do 26 września 2021 roku. Zgodnie z przepisami, nadawca musi złożyć do KRRiT wniosek o przedłużenie koncesji co najmniej rok przed terminem jej wygaśnięcia. Chociaż grupa TVN Discovery Polska przekazała Radzie wszystkie dokumenty już w lutym 2020 roku, nadal nie doczekała się decyzji w tej sprawie. Tak więc nadal nie jest jasne, czy po tym terminie stacja będzie mogła nadawać.

„Poprosiliśmy nadawcę o uzupełnienie dokumentów”

Biuro prasowe TVN napisało w komunikacie, że w pełni współpracuje z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji i oczekuje, że decyzja w sprawie koncesji zostanie wydana w terminie. Z kolei rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska powiedziała Wirtualnym Mediom, że rada poprosiła nadawcę o uzupełnienie wniosku. – Dokumenty zostały dostarczone i są przez nas analizowane – podkreśliła.

Były szef KRRiT: To niestandardowe procedury

Według byłego szefa KRRiT wydawanie decyzji w sprawie koncesji trwa wyjątkowo długo. – To na pewno niestandardowo długi czas rozpatrywania wniosku o przedłużenie koncesji. Koncesja satelitarna powinna być przedłużana od razu po wpłynięciu wniosku, tak przynajmniej było w poprzedniej kadencji KRRiT – ocenił Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2010-2016. – Biorąc pod uwagę retorykę wielu polityków rządzących na temat TVN24, trudno się dziwić, że władza próbuje tworzyć dla stacji trudności – dodał.

Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie przedłużenia koncesji TVN24.

