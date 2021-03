Canal + przedstawił bohaterów serialu „Klangor”. W głównych rolach Jakubik i Ostaszewska

O czym będzie serial „Klangor”?

On jest więziennym psychologiem i wychowuje ich dwie nastoletnie córki. Ona pracuje jako pielęgniarka w Niemczech. Oboje żyją w rozjazdach, a odległość i nadmiar obowiązków ciążą im coraz bardziej. Zaginięcie córki sprawia, że ich dalsze wspólne życie staje pod znakiem zapytania. W obsadzie oprócz Jakubika i Ostaszewskiej zobaczymy: Wojciecha Mecwaldowskiego, Aleksandrę Popławską, Magdalenę Czerwińską, Macieja Musiała, Katarzynę Gałązkę, Matyldę Giegżno i Magdalenę Koleśnik.

Maja Ostaszewska i Arkadiusz Jakubik pierwszy raz razem

– To głównie na barkach Magdy spoczywa finansowanie potrzeb rodziny. Zdecydowała się wyjechać za granicę, pracuje w Niemczech, gdzie opiekuje się starszymi, chorymi osobami. To pociąga za sobą konsekwencje. Oddala się od rodziny – opowiada o swojej bohaterce Maja Ostaszewska, która cieszy się, że czeka ją praca u boku Arkadiusza Jakubika.

Okazuje się, że choć prywatnie się przyjaźnią, to pierwszy raz staną razem przed kamerą. Aktorka jest też zafascynowana postacią swojego serialowego męża. – Rafał jest słabo silny, bo z jednej strony jest jego wrażliwość i to, że nie potrafi wyraźnie wyartykułować swojej żonie czego potrzebuje i z czym mu źle. To jest właśnie jego słabość. Z drugiej strony, kiedy trzeba znaleźć córkę i walczyć o nią, okazuje się, że Rafał znajduje w sobie jakąś niezwykłą siłę – mówi Ostaszewska.

– Niestety zniknięcie córki i cały dramat z tym związany potęguje negatywne emocje między Magdą a Rafałem. To są kolejne awantury, które zdarzają się coraz częściej. To jest coraz intensywniejsze oddalanie się od rodziców od siebie pod wpływem dramatu – opowiada Jakubik.

Serial będzie można oglądać na Canal+ od 26 marca.

