Agnieszka Włodarczyk walczy z koronawirusem. Ciężarna aktorka ma kłopoty z oddychaniem

Tuż po powrocie z egzotycznych wakacji, Agnieszka Włodarczyk wyznała swoim obserwatorom na Instagramie, że ona i jej partner Robert Karaś, zarazili się koronawirusem. Teraz aktorka przekazała, jak objawia się u niej zakażenie.

Jak czuje się Włodarczyk?

„Zatkany nos, ciężki, płytki oddech (ale zwalam to na ciążę, bo się szybciej męczę), potem doszła gorączka i kaszel, a skóra uwrażliwiła się razy 100. Do tego suchość w gardle, jakbym wypiła cysternę środka czyszczącego. Tyle... Nie straciłam węchu ani smaku, z czego ogromnie się cieszę. Nie wychodzę z domu od tygodnia, bo i tak nawet przed badaniem, nie miałam na to siły” – napisała aktorka na portalu społecznościowym.

Na szczęście Włodarczyk czuje się już lepiej, a w tych trudnych chwilach może liczyć na pomoc innych. „Dziś pierwszy dzień, kiedy poczułam się odrobinę lepiej, dlatego mogę do was naskrobać cokolwiek. Idzie ku lepszemu. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa i chęć pomocy. Sąsiadka przyniosła nam właśnie zupkę pod furtkę, a przyjaciel wczoraj zrobił podstawowe zakupy” – relacjonowała gwiazda na Instagramie.

