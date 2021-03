Gwiazda „Riverdale” w nowym filmie Netfliksa. Szykuje się kolejny hit?

Lili Reinhart pojawi się w nowym filmie Netfliksa „Plus/Minus”. Wcieli się w rolę Natalie, którą poznajemy tuż przed ukończeniem studiów. W pewnej chwili jej życie całkowicie się zmienia i biegnie w dwóch różnych rzeczywistościach. W jednej zostaje w swoim rodzinnym mieście w Teksasie i wychowuje dzieci, a w drugiej przeprowadza się do Los Angeles i stawia na karierę zawodową. Podczas obu podróży przez trzecie dziesięciolecie swojego życia Natalie doświadcza miłości, która stawia jej świat na głowie, oraz złamanego serca i na nowo odkrywa siebie.

Za scenariusz filmu odpowiedzialna jest April Prosser. Film wyreżyseruje Wanuri Kahia. Data oficjalnej premiery „Plus/Minus” jest nieznana.

Lili Reinhart - sylwetka

Lili Reinhart urodziła się w 1996 roku w Cleveland w Stanach Zjednoczonych. W wieku 18 lat przeprowadziła się do Los Angeles, aby rozwijać swoją aktorską karierę. Wystąpiła w serialach „Prawo i porządek: sekcja specjalna” oraz „Jak nie zwariować z tatą”. Ogromną popularność przyniosła jej rola Betty Cooper w serialu „Riverdale”. Widzowie mogą ją również oglądać w filmach takich jak: „Dobry sąsiad”, „Pani Stevens”, „Forever's End”, „Gibsonburg”, „The first hope”, „Królowie lata”, „Not Waving but Drowning” i „Lilith”.

Aktorka otwarcie opowiada o swoich zmaganiach z depresją. Przez dwa lata była związana z poznanym na planie „Riverdale” Cole'em Sprouse'em (wciela się w rolę Jugheada Jonesa).

