Armie Hammer oskarżony o gwałt. „Przez ponad cztery godziny próbowałam uciec”

Na początku stycznia 2021 roku cały internet huczał od oskarżeń wysuniętych względem 34-letniego aktora, znanego z filmów takich jak „Tamte dni, tamte noce”, „Rebecca” czy „The Social Network”. Wszystko po tym, jak administratorka jednego z instagramowych kont zaczęła zamieszczać screenshoty rozmów, które – jak twierdziła – prowadziła z aktorem. Później Hammera oskarżyło o podobne zachowania jeszcze wiele innych kobiet. W odpowiedzi na niepokojące informacje aktor został zwolniony ze wszystkich projektów filmowych, w których brał udział.

„Zaczęłam się we wszystkim gubić”

Teraz kobieta, która przedstawiana jest w zagranicznych mediach jako Effie Angelova podczas konferencji facebookowej poinformowała o tym, że została zgwałcona przez aktora. Jak podała, byli oni ze sobą w związku (z przerwami) od 2018 do 2020 roku.

Kobieta opowiedziała, że poznała Hammera, gdy miała 20 lat, a ich relacja rozwijała się „bardzo szybko”, natomiast emocje po obu stronach były „bardzo intensywne”. „Patrząc wstecz, jasne jest dla mnie to, że stosował taktyki manipulacji, aby sprawować nade mną kontrolę, aż zaczęłam się we wszystkim gubić” – mówiła. „Często sprawdzał moje oddanie, przekraczając moje granice. Stawał się coraz bardziej agresywny, wykorzystywał mnie psychicznie, emocjonalnie i seksualnie” – wyznała.

„Przez ponad cztery godziny próbowałam uciec”

Angelova poinformowała, że aktor „znęcał się nad nią”, a w 2017 roku miał ją w pełen przemocy sposób zgwałcić. Kobieta tłumaczyła, że trwało to ponad cztery godziny. Jak mówiła, Hammer bił ją i uderzał jej głową o ścianę. „Przez ponad cztery godziny próbowałam uciec. Myślałam, że on mnie zabije. Ale później odszedł bez troski o moje samopoczucie” – podkreśliła.

Prawniczka kobiety, Gloria Allred poinformowała, że jej klientka ma wszelkie dowody na potwierdzenie swoich słów. Sprawa została zgłoszona już na policję w Los Angeles. LAPD podała w czwartek w oświadczeniu, że wszczęła śledztwo w tej kwestii.

Oświadczenie prawnika Hammera

Oświadczenie w sprawie wydał też adwokat aktora. Stwierdził, że Hammer ma wszelkie dowody na to, aby obalić oskarżenia. „Jeszcze 18 lipca 2020 roku pani Angelova wysłała wiadomość do pana Hammera, mówiąc mu, co chce, żeby jej zrobił. Pan Hammer odpowiedział, wyjaśniając, że nie chce utrzymywać z nią tego typu relacji” – czytamy.

