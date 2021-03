„Widać tylko zęby”. Rasistowski komentarz brata Gąsiewskiej wywołał burzę

Wiktoria Gąsiewska i jej ukochany Adam Zdrójkowski mają przerwę w zdjęciach do serialu „Kowalscy kontra Kowalscy” i wybrali się na egzotyczne wakacje do Tanzanii. Aktorska para pokazała na Instagramie zdjęcia i filmy z Tanzańczykami. Rozgorzała pod nimi nieprzyjemna dyskusja. Niektórzy z obserwatorów Gąsiewskiej dodali wpisy o charakterze rasistowskim, na co uwagę zwróciła zarówno gwiazda „Rodzinki.pl”, jak i jej partner. Niestety, wśród osób, które nie przebierały w słowach był również Mateusz Gąsiewski, brat aktorki.

„Na ostatnim filmie widać tylko zęby”

„Na ostatnim filmie widać tylko zęby”– napisał Gąsiewski, komentując wideo swojej siostry pozującej z Tanzańczykami. Obserwujący profil Gąsiewskiej, postanowili zwrócić mu uwagę, że takie słowa są objawem rasizmu, a on, jako aktor i influencer, powinien uważać na to, co zamieszcza w sieci. Gąsiewski postanowił odpowiedzieć na te wpisy.

„Jako osoba publiczna nikogo tutaj nie obraziłem, więc przestańcie wszyscy pie***, bo się was słuchać nie da. Niech każdy to rozumie po swojemu” – stwierdził, po czym zwrócił się bezpośrednio do jednego z internautów. „Idź lepiej spać, bo na zdalne nie wstaniesz i więcej dystansu, bo tu żadnej złej intencji z mojej strony nie było. Mogę ci pokazać pod tym zdjęciem rasistowskie komentarze, ale sobie daruję, bo widać gołym okiem, kto ma problem. Ciau!” – napisał.

