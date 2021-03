„K****, jesteście całe?”. Komiczna zapowiedź serialu „Sky Rojo” Netfliksa. Gwiazdą Conrado Moreno

Serial „Sky Rojo” opowiada o losach Coral, Wendy i Giny oraz ich ucieczce przed Moisésem i Christianem, wynajętymi ludźmi Romea, alfonsa i właściciela klubu Las Novias. Trzy kobiety wyruszają w pogoń, podczas której na swojej drodze napotkają wiele niebezpieczeństw. Ich plan ma tylko jedno założenie: przeżyć następne pięć minut.

W polskim klipie promującym serial, który dziś został wydany przez platformę Netflix, widzimy aktora i prezentera telewizyjnego Conrado Moreno. To właśnie do niego o pomoc zwracają się uciekające od wielu dni bohaterki produkcji „Sky Rojo”. „K****, jesteście całe?” – pyta kobiety w zapowiedzi serii. Na koniec pojawia się ujęcie samego Moreno, który zadowolony mknie po ulicach na skuterze.

Twórcy o serialu

– „Sky Rojo” to historia ucieczki trzech kobiet, ale także opowieść o nich samych - trzech ofiarach handlu żywym towarem, które wyrywają się z matni, w którą są uwikłane. Serial opowiada o ich marzeniach, pokazuje piekło, jakie stało się ich udziałem, przyjaźń i solidarność, jaka je połączyła, a przy tym także niesamowitą energię, która utrzymuje je przy życiu - przekazali twórcy Sky Rojo, Álex Pina i Esther Martínez Lobato.

Obsada serialu „Sky Rojo”

Enric Auquer jako CHRISTIAN



Impulsywny i agresywny Christian to tykająca bomba. Jest młodszym bratem Moisésa, jednak nie doświadcza żadnych rozterek moralnych, rzadko ma swoje zdanie i brak mu ambicji. W ułamku sekundy jego spokój może zamienić się w furię. By czuć się docenionym i potrzebnym, stara się na każdym kroku dorównać bratu. W swoim życiu był już uzależniony niemal od wszystkiego, a jedyną osobą, o którą się troszczy jest jego matka.



Verónica Sánchez jako CORAL



Coral jest inteligentna, elegancka i wykształcona. Do klubu Las Novias trafiła z własnej woli, szukając schronienia, w którym mogłaby przeczekać trudny moment jej życia. To dążenie do autodestrukcji pcha ją w kierunku narkotyków, po które sięga, gdy potrzebuje odreagować i uciec od rzeczywistości. Jest ulubienicą Romeo, który widzi w niej coś wyjątkowego. Jej analityczny umysł każe szukać racjonalnego wytłumaczenia dla każdej sytuacji, przeprowadzając rachunek zysków i strat.



Yany Prado jako GINA



Gina jest naiwna i słodka. Ponad wszystko wierzy w dobro drzemiące w każdym człowieku. Na Kubie pada ofiarą Moisésa, który przekonuje ją, że będzie pracowała jako kelnerka. Desperacko szuka drogi ucieczki, ale długi, w których tonie, groźby pod jej adresem i oczywiście Romeo, który przetrzymuje jej paszport sprawiają, że realizacja marzenia o powrocie do normalności wydaje się niemożliwa. Nigdy nie traci nadziei na lepsze jutro i jest siłą, która jednoczy wszystkie dziewczyny.



Miguel Ángel Silvestre jako MOISES



Moisés to prawa ręka Romeo, który zarządza klubem Las Novias i pełni rolę pośrednika podczas poszukiwań dziewczyn z zagranicy do pracy. W jego przypadku motywacją do zbrodni nie są pieniądze, ale niekwestionowana lojalność względem Romeo. Bezustannie targają nim wątpliwości dotyczące ścieżki, jaką w życiu obrał, ale stara się je ignorować i wykonywać rozkazy.



Asier Etxeandia jako ROMEO



Romeo to alfons i właściciel klubu Las Novias, jednego z najpopularniejszych burdeli na Teneryfie. Jest też szefem siatki handlarzy żywym towarem, trudniących się prostytucją. Ponury, przebiegły i całkiem pozbawiony skrupułów Romeo wierzy, że jego biznes ma swoje uzasadnienie, a siebie postrzega jako wybitnego artystę. Bez chwili zwątpienia polega na Moisésie i Christianie - zbirach działających na jego zlecenie, którzy są mu bliscy jak rodzina.



Lali Espósito jako WENDY



Wendy jest porywcza, stanowcza i buntownicza. Dołączając do klubu Las Novias, wiedziała na czym będzie polegała jej praca, ale nie zdawała sobie sprawy, że zostanie porwana - i to za własną zgodą. Uciekając od biedy, marzy o spokojnym życiu u boku partnera i o finansowej stabilizacji. To silna kobieta, która bezustannie działa, która stara się natchnąć innych swoją nieustępliwością i odwagą. Jest prawdziwym żywiołem, który nie ufa nikomu.

Data premiery serialu

„Sky Rojo” zadebiutuje na platformie Netflix już 19 marca.

Czytaj też:

„Nagi Instynkt”. Sharon Stone ujawniła szokujące kulisy kultowej sceny przesłuchania