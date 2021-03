Żulczyk oburzony zachowaniem Rusin. Dziennikarka odpowiedziała

Rusin o złodziejach, kłamcach i podpalaczach

Znana dziennikarka Kinga Rusin zamieściła w sieci zdjęcie z malediwskiej plaży, pod którym napisała: „Gdy na chwilę próbujesz zapomnieć o tym, że złodzieje, kłamcy i podpalacze, wprowadzają w twoim kraju nowy ład”.

Żulczyk o „niesmacznym” pisaniu

Wpis wyraźnie nie przypadł do gustu autorowi „Ślepnąc od świateł”, który postanowił się do niego odnieść. „Jest coś mocno niesmacznego w pisaniu bojowniczych postów o złodziejach z dalekiej i bardzo drogiej plaży, gdy w Polsce ludzie–działaczki i działacze, realnie ryzykują zdrowie, a nawet i życie” – napisał.

Słowa pisarza szybko skrytykowali internauci, zarzucając mu zazdrość. „Nie idzie tu o żadną krytykę bogactwa, ani niechęci do bogatych. Zresztą nie wiem czy Pani Rusin jest szczególnie bogata. Nie obchodzi mnie to. Nie patrzę jej w portfel. Nie jest to też krytyka wyjazdów na Malediwy. Też poleżałbym sobie na plaży. Uwielbiam leżeć na plaży. Lubię też mieć jakieś pieniądze. Chodzi raczej o elementarne wyczucie smaku” – odpowiedział im Żulczyk.

Rusin odpowiada

W piątek późnym wieczorem na całe zamieszanie odpowiedziała sama Rusin. „Kilku osobom nie spodobało się, że na moim profilu na Instagramie, »pod palmą«, mocno wypowiadam się na tematy polityczne i społeczne” – zaczęła. Dalej przypomniała, że uczestniczyła kilkanaście razy w ciągu ostatnich lat w protestach, została aresztowana, wpłaciła 100 tys. złotych na ochronę prawną protestujących kobiet i publicznie mówi o darowiznach dla Domów Samotnej Matki i antyprzemocowych Niebieskich Liniach, aby zachęcić do tego innych.

„No po prostu odklejona nowobogacka celebrycka zgnilizna. Fu! Jeśli te moje działania są odklejone, elitarne i niesmaczne, to...zachęcam do naśladownictwa! PS. Pozdrawiam mojego ulubionego pogromcę elit Jakuba Żulczyka” – dodała na koniec.

