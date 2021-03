„Gra o tron”. Powstaną trzy nowe spin-offy. Wiemy, o czym będą

Pierwszy projekt nosi roboczy tytuł „9 Voyages”. Jego twórcą ma być Bruno Heller, któremu zawdzięczamy seriale takie jak „Rzym”, „Mentalista” czy „Gotham”. Fabuła skupiać się ma na lordzie Corlysie Velaryonie, znanym też jako Wąż Morski. Wiemy już, że postać ta pojawi się także w nadchodzącym „House of the Dragon” (pol. „Dom smoków”), w którym gra go aktor Steve Toussaint.

Druga produkcja, nazwana obecnie „10,000 Ships”, opowiadać będzie o wojowniczej królowej Nymerii, przywódczyni narodu Rhoynarów, która poprowadziła swoich rodaków na emigrację z Essos do Westeros. Historia ta rozgrywać się będzie około 1000 lat przed wydarzeniami z „Gry o tron”.

Fabuła trzeciego serialu rozgrywać się będzie w Zapchlonym Tyłku, najbiedniejszej i najbrudniejszej części Królewskiej Przystani, stolicy Siedmiu Królestw Westeros. To właśnie tam urodzili się m.in. Davos Seaworth i Gendry Baratheon.

„House of the Dragon”

Przypomnijmy, w kwietniu w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się produkcja „House of the Dragon” (pol. „Dom smoków”), której showrunnerami będą Miguel Sapochnik i Ryan Condal. Zagrają m.in. Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Paddy Considine i Matt Smith. Premiera serialu wyznaczona jest na 2022 rok.

Czytaj też:

„Nagi Instynkt”. Sharon Stone ujawniła szokujące kulisy kultowej sceny przesłuchania