Będzie 5. sezon serialu „Fargo”. Twórca oficjalnie potwierdza

Nowy sezon w przyszłym roku?

– To się stanie, ale nie jestem jeszcze w miejscu, w którym mogę o tym oficjalnie napisać. Jestem z pewnością podekscytowany, że mogę się już tym zająć na jakimś poziomie – powiedział Hawley. – Muszę przechowywać jakoś 10 godzin tego, co mam do powiedzenia, więc mam swój notatnik i wszystko zapisuję – dodał. – Myślę, że dojdę do tego punktu w przyszłym roku – podkreślił.

Sezon 4. „Fargo”

Sezon 4. serialu „Fargo” zadebiutował w 2020 roku. Jego akcja toczy się w Kansas City w 1950 roku i opowiada o rywalizacji dwóch rodzin przestępczych. Główne role grają Chris Rock i Jason Schwartzman.

W związku z tym, że sezon 4. serialu „Fargo” kręcony był podczas pandemii koronawirusa, prezes stacji FX Productions poinformował, że dwa ostatnie odcinki, czyli 10 i 11, zdecydowano się stworzyć przy pomocy „dwóch reżyserów i ponad 500 osobową obsadą i ekipą”, aby poszło to jak najszybciej.

