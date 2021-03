„Będę z nią”. Nowa piosenka Sławomira bije rekordy popularności

Nowy utwór Sławomira pochodzi z płyty „The Best Of”. Na krążku w sumie znajduje się 15 utworów. W tym wydanym w piątek gościnnie pojawił się akordeonista Marcin Wyrostek. Od piątku teledysk do „Będę z nią” w serwisie YouTube obejrzało już prawie 200 tys. osób.

„Dziś są moje urodziny. Specjalnie dla WAS duża dawka słońca. Niech taniec Was poniesie. UDOSTĘPNIJCIE PROSZĘ klip i podzielcie się tą radością, żeby płynęła w świat. To dla mnie dzisiaj najlepszy prezent, Z góry DZIĘKUJĘ!!!” – napisał w mediach społecznościowych artysta.

Sławomir Zapała popularność zdobył w 2015 roku, piosenkami takimi jak „Miłość w Zakopanem” czy „Ni mom hektara”. Jego debiutancki utwór „Magiera”, w w którym wystąpili Ewa Kasprzyk, Krzysztof Kiersznowski czy Lech Dyblik, osiągnął w serwisie YouTube ponad 50 mln wyświetleń.

