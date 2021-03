Piotr Adamczyk w serialu Marvela? To już znacznie więcej niż tylko plotka

Pobyt Adamczyka w USA nie jest tajemnicą. Aktor udał się tam jeszcze w 2020 roku, by wziąć udział w pracach nad drugim sezonem serialu „For All Mankind”. Polak zagrał tam radzieckiego naukowca Sergieja Korolewa i według serwisu IMDb wystąpił w pięciu odcinkach produkcji Apple TV+. Z najnowszych doniesień wynika jednak, że to jeszcze nie wszystko. Adamczyk nadal przebywa w Atlancie, o czym dowiadujemy się z jego Instagrama.

Już pod koniec lutego pojawiły się plotki dotyczące tajemniczego projektu aktora, który większości polskich widzów kojarzy się głównie z rolą papieża. W wywiadzie dla „Dzień dobry TVN” on sam podkreślał jedynie, że jest w świetnym humorze. – Cieszę się, bo pracuję. Jestem w Atlancie i właściwie to jest chyba wszystko, co mogę powiedzieć – stwierdził aktor. – Mam taką przygodę, o której – mam nadzieję – będę mógł niedługo opowiedzieć – dodawał.

Adamczyk w Atlancie

W Atlancie kręcone są obecnie aż trzy produkcje Marvel Studios: „Hawkeye”, „Spider-Man: No Way Home” i „Ms. Marvel”. Wszelkie spekulacje łączą Adamczyka właśnie z tym pierwszym tytułem. Już na początku marca Onet pisał, że w serialu Disney+ Hawkeye będzie mierzył się z postacią Kazimierza „Kaziego” Kazimierczaka, znanego z 10 wydań komiksów „Hawkeye”. Ta rola jest już niemal na pewno zajęta przez Irlandczyka Fra Fee, ale Polakowi mógłby przypaść jeszcze Ivana Banionis, Kazi w młodości lub pomniejszy łotr z „Mafii Dresowej”.

Instagram wskaże rozwiązanie zagadki?

Dużo wskazówek daje nam też działalność Adamczyka w mediach społecznościowych. W ostatnich dniach dodał on do obserwowanych m.in. konto Jeremy’ego Rennera, Very Farmigi czy platformy Disney+. Jakby tego było mało, na profilu Alaquy Cox, której występ w serialu z MCU został już potwierdzony, pojawiło się wspólne zdjęcie aktorki z Piotrem Adamczykiem. Czy zatem możemy spodziewać się drugiego po Jerzym Skolimowskim („Avengers” z 2012 roku) polskiego aktora w Marvel Cinematic Universe? Miejmy nadzieję. Trzymamy też kciuki za Tomasz Kota, który od dawna łączony jest z projektem „Eternals”.

