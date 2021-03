Netflix. Znamy nowości na 2021 i 2022 rok. Aż 9 świeżych polskich produkcji

Co nowego na Netfliksie?

Wśród nowych polskich produkcji znajdziemy takie jak: „Sexify”, „Rojst'97”, „Otwórz oczy”, „Prime Time”, „Bartkowiak”, „Hiacynt”, „Axis Mundi”, „Królowa”, „Jak pokochałam gangstera”, „Wielka woda” i „Zachowaj spokój”. Jeżeli chodzi o te zagraniczne, Netflix zapowiedział między innymi kontynuacje „Kierunek Noc” i „Sex Education”, ale też: „Cień i kość”, „Mitchellowie kontra maszyny”, „Tlen”, „Armia umarłych”, „Kobieta w oknie”, „Łasuch”, Sweet Girl” i „Fear Street: 1994”. Więcej informacji o nadchodzących nowościach, wraz z datami premier i pierwszymi zdęciami z wymienionych produkcji, przestawiamy poniżej.

Netflix. Polskie nowości w 2021 i 2022 roku

„Sexify” – serial

To ośmioodcinkowa komedia obyczajowa w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej i Piotra Domalewskiego. Opowiada historię ambitnej studentki informatyki – Natalii (Aleksandra Skraba), która marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników. Problem w tym, że sama wie dużo o programowaniu, ale bardzo mało o seksie. Postanawia więc połączyć siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Pauliną (Maria Sobocińska) i koleżanką z akademika – Moniką (Sandra Drzymalska). Aby wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm, dziewczyny zaczynają odkrywać tajemniczy i zawiły świat seksu, przy okazji dowiadując się coraz więcej o sobie samych. Sexify to zabawna i prowokująca opowieść o życiu współczesnych młodych dziewczyn – dojrzewaniu, odkrywaniu kobiecej siły i seksualności.



Pozostała obsada: Małgorzata Foremniak, Cezary Pazura, Zbigniew Zamachowski, Bartosz Gelner, Piotr Pacek, Jan Wieteska, Wojciech Solarz, Sebastian Stankiewicz i Ewa Szykulska.



Premiera: Wiosna 2021



„Rojst 2” – serial

Rozpoczyna się podczas „powodzi stulecia", która nawiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass (Magdalena Różczka) – bezkompromisowa policjantka z Warszawy – oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), aby zostać nowym redaktorem naczelnym „Kuriera". Natomiast Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju. Rojst'97 poza kryminalną intrygą, jest również opowieścią o fascynujących latach 90. w Polsce czasu transformacji oraz odkupienia.



Premiera: Lato 2021





„Otwórz oczy” – serial

Sześciodcinkowy, mroczny serial skierowany do młodej widowni, w reżyserii Anny Jadowskiej oraz Adriana Panka. To tajemnicza historia o losach nastoletniej Julki, która w następstwie tragicznego wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji. W ośrodku dziewczyna nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach. Poznaje również tajemniczego Adama. Chłopak staje się tam jej przewodnikiem. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają się jej aż nazbyt realne, zastanawia się, czy miejsce, w którym się znajduje jest tym, za które je dotychczas uważała. Dziewczyna stara się uciec z ośrodka, jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy: ten świat nie jest takim, jakim się wydaje.



Oprócz debiutującej na ekranie Marii Wawreniuk oraz Ignacego Lissa, w serialu wystąpili: Marcin Czarnik, Wojciech Dolatowski, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Koścista, Marta Nieradkiewicz oraz Michał Sikorski.



Premiera jesienią 2021



„Prime Time” – film



Trzymający w napięciu dramat psychologiczny, którego akcja toczy się pod koniec 1999 roku. Sebastian dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego i bierze dwoje zakładników. Ma tylko jedno żądanie – wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, a dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko.

Film w reżyserii Jakuba Piątka, z Bartoszem Bielenią w roli głównej, po raz pierwszy zaprezentowany został podczas Sundance Film Festival. W pozostałych rolach występują Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Monika Frajczyk, Dobromir Dymecki, Cezary Kosiński. Za produkcję odpowiada Watchout Studio.

Premiera: 14 kwietnia



„Bartkowiak” – film

Debiut reżyserski Daniela Markowicza, w którym głównym bohaterem jest profesjonalny zawodnik MMA – Tomek. Zdyskwalifikowany po walce o mistrzostwo postanawia zniknąć i zmienić swoje dotychczasowe życie. Zmuszony do powrotu przez niespodziewaną śmierć bliskiej osoby, przejmuje klub nocny Ring. Po drodze, wraz z córką swojego byłego trenera, wkracza w groźny świat przestępczy. Próbując rozwikłać tajemnicę z przeszłości, wpadają w kłopoty oraz narażają się niebezpiecznym i wpływowym ludziom.



W rolę Tomka Bartkowiaka wciela się Józef Pawłowski. Na ekranie towarzyszą mu: Zofia Domalik, Szymon Bobrowski, Bartłomiej Topa, Janusz Chabior, Damian Majewski, Danuta Stenka, Antoni Pawlicki, Rafał Zawierucha oraz Jan Frycz.



Premiera: Lato 2021



„Hiacynt” – film

Thriller w reżyserii Piotr Domalewskiego, na podstawie scenariusza Marcina Ciastonia. To kryminalna historia osadzona w latach 80. Robert, młody milicjant „z zasadami", wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W toku śledztwa poznaje Arka. Postanawia wykorzystać go jako informatora, nie zdając sobie sprawy jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste.



W roli Roberta zobaczymy Tomasza Ziętka, z kolei Arka zagra znany z serialu W głębi lasu Hubert Miłkowski. W filmie zobaczymy również Adę Chlebicką, Tomasza Schuchardta, Marka Kalitę i Agnieszkę Suchorę. Produkcja Shipsboy.



Premiera: Jesień 2021



„Axis Mundi” – serial

Ośmioodcinkowy serial z gatunku fantasy w reżyserii Kasi Adamik i Olgi Chajdas, którego akcja dzieje się w Krakowie. Autorkami scenariusza są Magdalena Lankosz, Anna Sieńska, Gaja Grzegorzewska. Główna bohaterka, studentka medycyny – Alex – poznaje tajemniczego profesora i jego elitarną grupę uczniów. Ku swojemu zdumieniu odkrywa, że pod przykrywką badań naukowych, grupa zajmuje się zupełnie czymś innym. Alex zostaje wplątana w intrygę, która konfrontuje ją ze światem słowiańskich wierzeń, pradawnych potworów i żądnych krwi bóstw. Axis Mundi to historia oparta na mitologii słowiańskiej i legendach dawnego Krakowa, a także na tym, co owe legendy i mity przemilczały. To także uniwersalna opowieść o dorastającej kobiecie, która musi określić swoją tożsamość i odnaleźć to, co jest jej wewnętrzną życiową siłą.



Premiera: Pierwsza połowa 2022



„Królowa” – serial

Miniserial w reżyserii Łukasza Kośmickiego i według scenariusza Arniego Asgeirssona. Czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra – emerytowanego krawca i drag queen, który wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, gdy dostaje list od wnuczki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością.



Premiera: Pierwsza połowa 2022



„Jak pokochałam gangstera” – film

Film reżyseruje Maciej Kawulski, który razem z Krzysztofem Gurecznym jest także współautorem scenariusza. Sequel polskiego „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”. Część druga to odrębna historia oparta na biografii Nikodema Skotarczaka „Nikosia”, w którego rolę wciela się Tomasz Włosok. To opowieść o męskim świecie widzianym oczami kobiet. Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia... jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, a jego historia pokazuje jak walczyć o siebie i ile trzeba poświęcić, żeby móc sobą pozostać.



Premiera: Pierwsza połowa 2022



„Wielka woda” – serial



Sześcioodcinkowy dramat katastroficzny w reżyserii Jana Holoubka (reżyser formatujący) oraz Bartłomieja Ignaciuka, według scenariusza Kaspra Bajona i Kingi Krzemińskiej, rozgrywający się podczas powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Wrocław i okolice w 1997 roku. Gdy fala powodziowa zbliża się do stolicy Dolnego Śląska, zapada decyzja – aby oszczędzić miasto przed niszczącym żywiołem, należy poświęcić okoliczne wsie i pola. Jak jedna decyzja wpłynie na życie całej społeczności? Trójka głównych bohaterów, postawiona w obliczu sytuacji ekstremalnej, zmierzy się z wydarzeniami, których następstwem będzie ogrom zniszczeń oraz śmierć niewinnych osób.

Zdjęcia do serialu rozpoczną się latem 2021 roku.

Premiera: Druga połowa 2022



„Zachowaj spokój” – serial



Kolejny tytuł Netflix oparty na powieści Harlana Cobena. Wyreżyserują go Michał Gazda i Bartosz Konopka. Akcja sześcioodcinkowego serialu rozgrywa na zamożnym warszawskim osiedlu, gdzie pozostająca w bliskich relacjach lokalna społeczność wiedzie spokojne życie. Wszystko zmienia się, gdy osiemnastoletni chłopiec znika bez śladu. Niebezpieczeństwo szybko eskaluje, a zaniepokojeni rodzice robią wszystko, by chronić swoje dzieci, które u progu dorosłości postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. To dynamiczny, pełen zwrotów akcji thriller, który choć nie jest kontynuacją „W głębi lasu”, dostarczy odpowiedzi na niektóre pytania powstałe po obejrzeniu pierwszej ekranizacji Harlana Cobena.

Premiera: Druga połowa 2022

„Chcemy wzruszać do łez, bawić i dostarczać tematów do dyskusji”

Anna Nagler, dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych w Netflix zwróciła uwagę na to, że aby tworzyć pasjonujące treści lokalne wymagane są doskonałe opanowanie sztuki storytellingu i wielka wyobraźnia twórców. –To dzięki nim nawet prosta, wielokroć opowiadana historia zyskuje nowy kształt i przekaz. Chcemy zapewnić fanom Netfliksa pełen wachlarz emocji: chcemy wzruszać do łez, bawić i dostarczać tematów do dyskusji. Ten rok zapowiada się naprawdę fascynująco. Już wkrótce premiery trzech seriali fabularnych: „Sexify”, „Rojst'97” i „Otwórz oczy”. Zbliżają się także kolejne odcinki pierwszej polskiej animacji „Kajko i Kokosz”. Nieustannie pracujemy nad następnymi tytułami, więc oferta polskich treści będzie się powiększać – podkreśliła.

– Wierzymy, że produkcje mocno zakorzenione w danej kulturze, jej historii i emocjonalności, mogą być interesujące nie tylko dla widzów lokalnie, ale mają szanse powodzenia na całym świecie. Polscy twórcy potrafią tak przenieść te opowieści na ekran, by były uniwersalne i zrozumiałe dla globalnej publiczności – dodał Łukasz Kłuskiewicz w Netflix odpowiedzialny za pozyskiwanie lokalnych treści w Europie Środkowo-Wschodniej.

Netflix. Zagraniczne nowości na 2021 i 2022 rok

„Cień i kość”



Siły zła stają na drodze młodej wojowniczki, która dysponuje magiczną siłą, mogącą zjednoczyć świat. Serial na podstawie powieści z cyklu "Girsza" autorstwa Leigh Bardugo.

Premiera: 23 kwietnia 2021



„Mitchellowie kontra maszyny”



Animowana komedia o rodzinie starającej się zachować zdrowe relacje, gdy na świecie dochodzi do buntu maszyn. Mitchellowie muszą ocalić siebie i świat zanim będzie za późno.



„Tlen”



Francuski thriller o młodej kobiecie, która nagle budzi się w kapsule kriogenicznej i nie pamięta, kim jest ani jak się tam znalazła. Musi odzyskać pamięć i znaleźć wyjście z tego koszmaru, zanim zabraknie jej tlenu.

Reżysera: Alexandre Aja

Scenariusz: Christie Leblanc

Obsada: Melanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi

Premiera: 12 maja 2021



„Armia umarłych”



Po wybuchu epidemii zombie w Las Vegas grupa najemników podejmuje śmiertelne ryzyko i wchodzi do strefy objętej kwarantanną, aby dokonać skoku wszech czasów.

Reżyseria: Zack Snyder

Scenariusz: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold

Obsada: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Anan De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raul Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy

Premiera: 21 maja 2021



„Kobieta w oknie”



Trzymający w napięciu thriller psychologiczny oparty na bestsellerowej powieści w adaptacji Tracy'ego Lettsa. Film przedstawia historię kobiety cierpiącej na agorafobię, która zaczyna szpiegować swoich sąsiadów i staje się świadkiem aktu przemocy.

Reżyseria: Joe Wright

Scenariusz: Tracy Letts oparty na powieści A.J. Finn/Dan Malory

Obsada: Amy Adams, Julianne Moore, Anthony Mackie, Gary Oldman, Tracy Letts, Fred Hechinger, Brian Tyree Henry, Jennifer Lason Leigh, Wyatt Russell.

Premiera: 14 maja 2021



„Łasuch”



Gdy światem wstrząsa kataklizm chłopiec-jelonek o imieniu Gus dołącza do grupy założonej z ludzi i zwierzęco-ludzkich dziecięcych hybryd w poszukiwaniu odpowiedzi.

Scenariusz: Ben Schwartz

Twórcy: Jim Mickle, Alexis Ostrander, Toa Fraser, Robyn Grace

Obsada: Christian Convery, Nonnso Anozie, Adeel Akhtar, Will Forte, James Brolin



„Sweet girl”



Zrozpaczony mąż przysięga wymierzyć sprawiedliwość ludziom odpowiedzialnym za śmierć jego żony. Musi przy tym chronić córkę - jedyną bliską osobę, która mu pozostała.

Reżyseria: Brian Andrew Mendoza

Scenariusz: Philip Eisner, Gregg Hurwitz, Will Staples

Obsada: Jason Momoa, Marisa Tomei



„Kierunek: Noc 2”



Drugi sezon serialu inspirowanego książką Jacka Dukaja "Starość Aksolotla". W nowej odsłonie, spokój pasażerów lotu, którzy znaleźli schronienie w starym radzieckim bunkrze wojskowym, zostaje brutalnie przerwany, gdy wypadek zniszczy część ich zapasów żywności. W imię większego dobra, grupa ocalałych będzie musiała się rozdzielić i poświęcić się w wyścigu z czasem.

Reżyseria: Inti Calfat, Dirk Verheye

Scenariusz: Jason George

Obsada: Borys Szyc, Ksawery Szlenkier



„Fear Street: 1994”



Mrożąca krew w żyłach trylogia będąca adaptacją horrorów R. L. Stine'a. Grupa nastolatków odkrywa, że wszystkie straszne wydarzenia, które od pokoleń nawiedzają ich miasteczko, mogą być ze sobą powiązane.

Reżyseria: Leigh Janiak

Scenariusz. Leigh Janiak, Phil Graziadei



„Sex Education 3”



Trzecia część popularnej serii Netfliksa.

Scenariusz: Laurie Nunn

Obsada: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar William-Stirling, Chaneill Kular, Simone Ashley, Mimimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalball, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Dua Saleh, Jason Isaacs, Jemima Kirke. Czytaj też:

