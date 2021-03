„Rojst'97” – już niebawem premiera! O czym będzie serial? Jest teaser

„Rojst'97” – o czym będzie?

Serial, o którym dowiedzieliśmy się we wtorek podczas netfliksowego wydarzenia, rozpoczyna się podczas „powodzi stulecia", która nawiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass (Magdalena Różczka) – bezkompromisowa policjantka z Warszawy – oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), aby zostać nowym redaktorem naczelnym „Kuriera". Natomiast Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju.

Rojst'97 poza kryminalną intrygą, jest również opowieścią o fascynujących latach 90. w Polsce czasu transformacji oraz odkupienia. Obraz wyreżyserował Jan Holoubek, który też stworzył scenariusz wspólnie z Kasprem Bajonem.

Premiera serialu

Netflix nie zdradził jeszcze dokładnej daty premiery serialu. Wiemy, że zadebiutuje on na platformie latem 2021 roku.

