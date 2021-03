„Królowa”. Polski serial o drag queen, który wraca do górniczego miasteczka. Co wiemy do tej pory?

O czym będzie serial?

„Królowa” to czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra – emerytowanego krawca i drag queen, który wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, gdy dostaje list od wnuczki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością.

Twórcy

Miniserial w reżyserii Łukasza Kośmickiego („Ukryta gra”, „Dom zły”, „Gry uliczne”) i według scenariusza Arniego Asgeirssona („Brim”, „Więzy rodzinne”) zrealizuje Opus TV.

Data premiery serialu „Królowa”

Serial „Królowa” pojawi się na Netfliksie w pierwszej połowie 2022.

Czytaj też:

