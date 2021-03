„Jak pokochałam gangstera”. Na Netflix pojawi się sequel „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”

„Jak pokochałam gangstera” – o czym będzie film?

Część druga filmu to odrębna historia oparta na biografii Nikodema Skotarczaka „Nikosia”, w którego rolę wciela się Tomasz Włosok. To opowieść o męskim świecie widzianym oczami kobiet. Nikoś to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia... jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, a jego historia pokazuje jak walczyć o siebie i ile trzeba poświęcić, żeby móc sobą pozostać.

Twórcy filmu

Film reżyseruje Maciej Kawulski, który razem z Krzysztofem Gurecznym jest także współautorem scenariusza.

Data premiery „Jak pokochałam gangstera”

Film „Jak pokochałam gangstera” premierowo pojawi się na Netfliksie w pierwszej połowie 2022.

