„Zachowaj spokój”. Netflix zapowiedział kolejny serial na podstawie powieści Harlana Cobena

„Zachowaj spokój” – fabuła serialu

Jednym z ogłoszonych we wtorek produkcji Netfliksa, jest kolejny serial oparty na powieści Harlana Cobena. Wyreżyserują go Michał Gazda i Bartosz Konopka. Akcja sześcioodcinkowego serialu rozgrywa na zamożnym warszawskim osiedlu, gdzie pozostająca w bliskich relacjach lokalna społeczność wiedzie spokojne życie. Wszystko zmienia się, gdy osiemnastoletni chłopiec znika bez śladu. Niebezpieczeństwo szybko eskaluje, a zaniepokojeni rodzice robią wszystko, by chronić swoje dzieci, które u progu dorosłości postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce.

„Zachowaj spokój” to dynamiczny, pełen zwrotów akcji thriller, który choć nie jest kontynuacją „W głębi lasu”, dostarczy odpowiedzi na niektóre pytania powstałe po obejrzeniu pierwszej ekranizacji Harlana Cobena. Za scenariusz odpowiadają i tym razem Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski.

Kiedy premiera serialu?

Premiera serialu „Zachowaj spokój” na platformie Netflix już w drugiej połowie 2022 roku.

Czytaj też:

Netflix. Znamy nowości na 2021 i 2022 rok. Aż 9 świeżych polskich produkcji