Wracają „The Circle” i „Too Hot To Handle”. Nowe odcinki będą trafiały na Netfliksa co tydzień

Wcześniejsze sezony popularnych programów Netfliksa, trafiały na platformę w całości. Teraz, jak zapowiedział wiceprezes Netfliksa do spraw serii dokumentalnych Branden Reigg, każdy z epizodów „The Circle” i „Too Hot To Handle”, będzie miał swoją premierę co tydzień.

W przypadku „The Circle” nowe odcinki będą pojawiały się w środy, począwszy od 14 kwietnia. Również w środy, począwszy od czerwca, będziemy mogli obejrzeć platformie nowe epizody „Too Hot To Handle”. Według przedstawiciela Netfliksa, chociaż jest to koncepcja znacznie różniąca się od tej zaprezentowanej przy premierach obu programów, daje widzom znacznie więcej czasu na analizę odcinków. Niewątpliwie chodzi także o większe zainteresowanie seriami przez dłuższy czas.

„The Circle”

To reality show bez scenariusza. Ośmiu uczestników programu zostaje poddanych kwarantannie i każdy z nich ma swoje mieszkanie, a pozostałych „graczy” poznaje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Uczestnicy rywalizują ze sobą w różnych konkursach na swoich platformach społecznościowych, aby zdobyć wpływy i ostatecznie wygrać główną nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów.

„Too Hot To Handle”

W programie 14 uczestników, zamkniętych w jednym domu i dobranych w pary, musi przestrzegać zasad całowania, głaskania i jakiegokolwiek fizycznego kontaktu. Jeżeli do tego między nimi dojdzie, tracą pieniądze z puli 100 tys. dolarów do wygrania.

