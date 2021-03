Demi Lovato opowiedziała o dramatycznych szczegółach swojego przedawkowania. „Wykorzystał mnie i zostawił na śmierć”

Już w zapowiedzi dokumentu Demi Lovato mówiła, że w ciągu ostatnich dwóch lat chciała powiedzieć bardzo dużo na temat tego, co wydarzyło się w dniu, w którym przedawkowała. Jej przyjaciele w „Dancing With the Devil” mówią, że piosenkarka była bardzo skrupulatna w ukrywaniu swojego uzależnienia.

Przed przedawkowaniem Lovato odbywała trasę koncertową „Tell Me You Love Me”. Towarzyszyły jej cały czas kamery, które nagrywały dokument z wydarzenia, który ostatecznie, po jej przedawkowaniu, został odłożony na półkę. W to miejsce, po tym, jak artystka była już gotowa, aby opowiedzieć, co stało się w 2018 roku, nakręcono właśnie „Dancing With the Devil”.

W jednym z odcinków dokumentu Lovato przyznaje, że przedawkowanie spowodowało u niej zawał serca i trzy wylewy. Po tym, jak obudziła się w szpitalu, była niewidoma. Do tej pory nie może prowadzić samochodu. Artystka przyznała, że gdyby została znaleziona nieprzytomna 5-10 min później, lekarze nie byliby już w stanie jej pomóc.

Dramatyczna śmierć ojca Lovato

Lovato przyznała, że przez całe życie tęskniła za relacją ze swoim ojcem, który miał choroby psychiczne i był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Mężczyzna zmarł, a jego ciało znaleziono po kilkunastu dniach. – Zanim go znaleziono, jego ciało było już w etapie takiego rozkładu, że musiał mieć zamkniętą trumnę. Myślę, że leżał tam przez około półtora tygodnia, zanim ktoś go znalazł. W tym czasie był Dzień Ojca. Każdego roku w tym okresie zastanawiam się, czy to dzisiaj zmarł mój tata? – mówi w dokumencie artystka. Przyznała też, że wciąż zmaga się z poczuciem winy, ponieważ udziela się na rzecz osób chorych psychicznie, a nie miała empatii dla swojego ojca. – Miał chorobę dwubiegunową i schizofrenię, a do tego uzależnienia. Nie pomogłam mu tak, jak pomogłabym innym osobom – podkreśliła.

Dzień uzależnienia

Lovato przyznała, że w 2018 roku nadużywała twardych narkotyków w tym heroiny. W nocy, w którą przedawkowała, spędzała czas z przyjaciółmi, którzy nie byli świadomi, że jej uzależnienie powróciło. Po imprezie w barze, grupa wróciła do domu Lovato. Później jej przyjaciele wyszli, a ona poinformowała ich, że idzie spać, jednak o 5:30 nad ranem zadzwoniła do swojego dealera.

Nieprzytomną artystkę znalazła w domu Jackson, jedna z jej asystentek i przyjaciółek, ponieważ miała ją odwieźć tego dnia do lekarza. Z relacji jej i innych, którzy przybyli na pomoc Lovato wynika, że artystka była naga, otoczona wymiocinami i leżała na plecach. – Był jeden taki moment, w którym zrobiła się niebieska. Jej całe ciało było całkowicie niebieskie – opowiada kobieta.

– Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że w dniu, w którym przedawkowałam, zostałam wykorzystana – wyznaje Lovato w dokumencie i dodaje, że dokonał tego jej dealer. – Dosłownie zostałam pozostawiona na śmierć po tym, jak mnie wykorzystał – dodała.

Jak mówi, zdała sobie sprawę z tego, do czego doszło dopiero miesiąc po przedawkowaniu. – Uświadomiłam sobie, że nie byłam w stanie podjąć wtedy świadomej decyzji – podkreśliła.

Wszystkie odcinki dokumentu pojawią się na platformie YouTube. Na tę chwilę oglądać można trzy epizody „Dancing With the Devil”.

